Vancouver-mann siktet etter dødelig angrep på filippinsk festival

HQ

Siste nytt om Canada Kanadiske myndigheter har siktet Kai-Ji Adam Lo, bosatt i Vancouver, for åtte tilfeller av overlagt drap etter at han kjørte en SUV inn i en filippinsk folkemengde under en festival, og drepte minst 11 personer og skadet mange flere.

Politiet bekrefter at Lo, som har en kjent historie med psykiske problemer, handlet alene, og at det ikke er mistanke om terrorisme. Hendelsen, som beskrives som en av de mørkeste i Vancouvers historie, har ført til en massiv etterforskning som involverer mer enn 100 politifolk.

Mens samfunnet sørger og støtteerklæringer strømmer inn fra hele verden, har ledere på alle nivåer lovet å støtte ofrene og deres familier. Foreløpig gjenstår det å se hvordan saken og gjenoppbyggingen av samfunnet vil utvikle seg i de kommende ukene.