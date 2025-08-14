Vancouver Surge bekrefter avgang fra hele teamet

HQ

Sesongen 2025/26 for Call of Duty League vil se en helt annen versjon av Vancouver Surge omtalt. Vi sier dette fordi organisasjonen har bekreftet at den har kuttet båndene med hele troppen, noe som betyr at følgende spillere og ansatte nå alle er gratis agenter og i stand til å utforske muligheter andre steder :



Jovan "04" Rodriguez



Byron "Nastie" Plumridge



Travis "Neptune" McCloud



Jordan "Abuzah" François (assistenttrener)



Raymond "Rambo" Lussier (hovedtrener)



Det er uklart hvem Surge vil se på som erstatninger for alle disse avgangene, men i kunngjøringsinnlegget blir vi fortalt: "Fra å rydde skifer til å heve tidevannet, vil vi sikte høyt på å bygge en ny bølge for Surge."