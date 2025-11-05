Vanessa har noen skikkelig vonde drømmer i den nye traileren til Five Nights at Freddy's 2

HQ

Selv om de kanskje har gått glipp av Halloween-vinduet, kommer animatronikken fra Five Nights at Freddy's 2 fortsatt senere i år, den 5. desember. En måned før lanseringsdatoen har vi fått en ny trailer som viser litt animatronisk action.

Begynnelsen av traileren viser Vanessa som har mareritt. Det ser ut til at selv om William Afton angivelig døde i den siste filmen, vil Blumhouse ikke at Matthew Lillard skal være borte fra franchisen ennå. Som historieentusiaster vil vite, kommer han alltid tilbake.

Mike vet at Vanessa ikke vil få fred før hun har bearbeidet sine tidligere traumer, men dessverre ser det ut til at de i stedet for å gå i terapi eller lignende må vende tilbake til den hjemsøkte pizzeriaen der det hele begynte. Mikes søster klarer heller ikke å holde seg unna sine gamle animatroniske venner, og sammen med dem kommer det noen nye leketøysmodeller som planlegger å utslette halve byen på én natt.