Vanessa Kirby går på en kriminell druktur i Netflix' Night Always Comes

Vanessa Kirby er en av de største stjernene i verden akkurat nå, hovedsakelig fordi hun snart går inn på Marvel Cinematic Universe og gir liv til sin versjon av Susan Storm i The Fantastic Four: First Steps. Men kort tid etter det vil Kirby være tilbake i et alternativt prosjekt som har en helt annen stemning...

I stedet for det håpefulle og supertemaet i Marvels First Family, heter Kirbys neste film Night Always Comes, og den følger en kvinne som blir viklet inn i all slags kriminell aktivitet når hun kjører gjennom Portlands underverden i løpet av en natt i et forsøk på å samle sammen nok penger til å redde familien sin fra utkastelse. Jepp, Baxter Building blir byttet ut med crackhuler i dette dystre Netflix-prosjektet.

Filmen kommer på Netflix 15. august, og du kan se traileren og sammendraget for Night Always Comes nedenfor.

"En kvinne står overfor utkastelse i en by som familien ikke lenger har råd til, og kaster seg ut i et desperat og stadig farligere nattlig søk for å skaffe 25 000 dollar."