Vanillaware planlegger ikke å utvikle DLC eller oppfølgere til Unicorn Overlord

I år har vi hatt mange flotte spill i RPG-sjangeren. Det kanskje mest produktive og kvalitetsrike året i historien, og et av de beste eksemplene på hvor rik og variert sjangeren er, har vært Vanillawares Unicorn Overlord, med Atlus som utgiver.

Tittelen inneholdt en episk historie fortalt i episoder og oppdrag som blandet narrativ med taktisk strategi i sanntid og automatiserte kamper, betinget av forberedelser på forhånd. Spillet fungerte veldig bra på et teknisk nivå, og kan skryte av noe av den beste kunsten i hele 2024. Men nå må du anta at hvis du allerede har spilt det, må du verdsette opplevelsen som noe unikt, for det er slik det kommer til å forbli.

Unicorn Overlord Regissør Takafumi Noma sa i et intervju med GamesRadar+ at det ikke var noen planer om å utvide spillets innhold med utvidelser eller til og med oppfølgere. Denne nyheten kan gjøre mange triste, men det får oss til å sette enda mer pris på det utmerkede arbeidet til Noma og teamet hans på Unicorn Overlord som en tidløs perle.