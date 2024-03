Vanillaware vil ikke la Atlus gi ut Unicorn Overlord til PC.

HQ

I dag ser det ut til at så godt som alle utviklere og utgivere har begynt å innse at man kan selge flere spill hvis man inkluderer flere formater, der spesielt PC vanligvis anses som en no brainer fordi det er et åpent format.

Men det er ikke alle som er enige. Nintendo er kanskje det beste eksemplet, og hvis du vil spille titlene deres, må du kjøpe maskinvaren deres. Men det finnes også utviklere som ikke engang har et eget format å støtte, og som tenker i samme baner.

Blant disse er Vanillaware, som denne uken lanserte det enstemmig hyllede Unicorn Overlord (les vår anmeldelse som forklarer hvorfor du må spille dette her). I et intervju med spillets utgiver Atlus hos Destructoid avsløres det at Vanillaware spesifikt stoppet en PC-utgivelse:

"Som utgiver vil vi gjerne levere det til PC-brukere også, men i henhold til avtalen vår med Vanillaware gir vi det bare ut på konsoll. Det er med andre ord ingen planer om å portere det til PC for øyeblikket."

Vi får ingen forklaring, men vi vet i det minste hvorfor det ikke blir noen PC-utgave.