Vannselskaper i England beskyldes for grønnvasking for å skjule miljøskader

I en verden der selskaper ofte skryter av sin grønne profil, ser det ut til at noen vannselskaper i England har tatt en side fra fossilindustriens lekebok. En studie publisert i Nature Water undersøkte kommunikasjonen til ni store vann- og avløpsselskaper, og fant at de brukte 22 av 28 identifiserte grønnvaskingstaktikker. Disse taktikkene gikk blant annet ut på å mildne språket rundt utslipp av kloakk, gi feilaktig informasjon og legge skylden på kundene. Forskningen tyder på at slike handlinger har hatt en negativ innvirkning på miljøet og undergravd tilliten i befolkningen. Water UK, bransjeorganisasjonen for vannbransjen, erkjente at det må gjøres mer for å få slutt på kloakkutslippene, og skisserte planer for betydelige investeringer for å redusere kloakkutslippene.

Hva tror du er den beste måten å takle dette problemet med grønnvasking på?

