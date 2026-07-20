Vannstanden i Donau synker til det laveste nivået på 30 år

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Vannstanden i Donau i Romania nådde i helgen sitt laveste nivå siden 1996, noe som har fått konsekvenser for bønder, handelsfolk og turister. Langvarige hetebølger over hele Europa har ført til forstyrrelser i vannveiene over hele kontinentet.

Reuters har funnet lange strekninger med blottlagt sand på breddene nær den bulgarske grensen ved Donau. Fergetrafikken er innstilt, og kornlektere står stille. Bønder i det sørøstlige Romania har allerede blitt informert om vanningsrestriksjoner.

Situasjonen ser ut til å bli bedre denne uken, da det forventes kraftig regn i flere rumenske fylker, noe som bør gjenopprette vannstanden i Donau gradvis i løpet av de kommende dagene og ukene. For øyeblikket oppgir Rumænias statlige vannforvaltningsmyndighet at vannføringen ved Donaus innløp var på 1 700 kubikkmeter vann per sekund i helgen, sammenlignet med et gjennomsnitt i juli på 4 700 kubikkmeter per sekund.