Vanskelig å vente til 2027 med å se noe som helst om Netflix' The One Piece? Få en sniktitt 23. juni

Netflix utnytter The One Piece-IPen på alle mulige fronter, enten det er ved å fremskynde produksjonen av den tredje sesongen av live-action-serien, remastere den originale animeen eller gi den en ny animasjonsstil som vi vil se på The One Piece fra lanseringen i 2027. Dette prosjektet er det som har fansen mest fascinert, ettersom vi nesten ikke har sett noe av det bortsett fra litt konseptkunst, men alt dette kan endre seg raskt.

Under Annecy International Film Festival har Netflix kunngjort en ny bølge av kunngjøringer fra sin Netflix Animation-divisjon, og blant presentasjonene vi får se der 23. og 24. juni er et glimt av The One Piece.

Vi bør ikke forvente noe endelig produkt, da det er mer en presentasjon av et pågående arbeid enn en offisiell visning for publikum, men forhåpentligvis får vi noe mer å gå på for å forstå hvilke forventninger vi bør ha til denne nye animasjonsstilen de introduserer her.

Mens vi venter, kan du fortsette å nyte det sjarmerende offisielle kunstverket for The One Piece, som skal ha premiere tidlig neste år.