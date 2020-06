Vanskelige valg og store konsekvenser i Wasteland 3

Du ser på Annonser

Om du er kjent med Wasteland-serien, så vet du så klart at det er et av de spillene hvor dine valg får enorme konsekvenser for eventyret. Her får du virkelig forme din egen historie.

Wasteland 3 blir ikke et unntak, og i en ny utviklerdagbok fra inXile Entertainment forteller studiosjefen Brian Fargo samt Senior Writer Nathan Long om hvordan dette blir en minst like viktig del av Wasteland 3.

Sjekk ut videoen nedenfor om du er fan av rollespill. Liker du spill med slike konsekvenser?