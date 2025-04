Vanvittige planer om et nytt San Siro-stadion i Milano helt under bakken: "Fansen ville blitt rasende"

HQ

San Siro stadion er et ikon i Milano: det største fotballstadionet i Milano, hjemsted for både Inter og AC Milan, samt det italienske landslaget - og skal være arena for åpningsseremonien til de olympiske vinterlekene i 2026. Bygningen skal imidlertid skiftes ut: Juridisk sett kan den ikke rives, så det har vært samtaler mellom Milan og Inter om å bygge et nytt, felles stadion et annet sted i byen.

Det har vært flere forslag, men ett av dem har vært spesielt oppsiktsvekkende. Fotballstadioner er ofte arkitektoniske ikoner som skiller seg ut i bybildet. Men hva om de ikke gjorde det? Det er den sprø ideen som arkitekten Davide Bruno fra Io Fund studio foreslo under et arrangement i San Siro 10. april: et fotballstadion helt under bakken.

Forslaget ble vist frem for presidentene i begge fotballklubbene, og det er langt fra offisielt (arbeidene vil ikke engang begynne før i 2027). Men det beskrives som en "omveltende visjon" for stadionet og området, som vil omfatte en 37 hektar stor park ... med stadionet begravd under seg.

Calcio e Finanza

Det ville utvilsomt hjelpe byen med å puste, men kanskje noen klaustrofobiske fans og spillere ville tenke seg om en ekstra gang før de spiller der: Konsepttegningene viser stadion, fotballbanen og alle sitteplassene begravd under parken. Prosjektet vil koste 1,5 milliarder euro og vare i 66 måneder.

"Fansen ville bli rasende på grunn av mangelen på en spektakulæriseringsprosess, men vi har en forpliktelse overfor planeten, landet og Milano: å se et underjordisk system som gjenoppretter og får naturens verden til å seire", sier Bruno, og ser for seg skjermer og utvidet virkelighet for dem som befinner seg på bakkenivå. Han mener også at "store katedraler" blir foreldet etter 50-70 år og ikke er bærekraftige.

