Våpenhvilen er brutt: Israel gjenopptar bakkeoperasjoner i Gaza

Under en røyksky som stiger opp fra Gazas splittede landskap, rykket israelske stridsvogner onsdag dypere inn i enklavens sentrale og sørlige regioner, og gjenopplivet en konflikt som har ligget i dvale siden januar.

Bakkeoffensiven, som Israel beskriver som et målrettet forsøk på å skape en buffersone som deler Gaza i to, kommer i kjølvannet av flere luftangrep de foregående dagene, noe som har ført til skarp fordømmelse fra verdens ledere.

Militærets fremstøt inn i Netzarim-korridoren kommer etter at over 400 palestinere har mistet livet på én dag, noe som har knust en skjør våpenhvile som har gitt et kortvarig pusterom for sivile som må navigere i gater fulle av ruiner og med stadig mindre nødhjelp.

Hamas anklaget Israel for å ha orkestrert et totalt kupp mot våpenhvilen ved å stenge viktige evakueringsruter, mens Israel forsvarte sine handlinger med at de var nødvendige for å demontere Hamas' infrastruktur, og hevdet at gruppen hadde utnyttet pausen til å omgruppere seg.

Mens familier i Israel demonstrerte mot statsminister Netanyahu og krevde handling for de gjenværende gislene, flommet sykehusene i Gaza over av døde og sårede, og veggene på sykehusene gjenlød av historier om fordrivelse og sult i et område der 49 000 mennesker har omkommet siden oktober.

FN advarte om katastrofal mangel på nødhjelp, arabiske nasjoner la frem planer for gjenoppbygging, og vestlige makter fordømte volden, selv om uenigheten om ansvaret ble stadig dypere. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.