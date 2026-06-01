Våpenhvilen kan ta slutt hvis Israel fortsetter Libanon-angrepene

Som vi rapporterte i forrige uke, har forhandlere fra USA og Iran kommet til enighet om å forlenge den nåværende våpenhvilen i regionen med 60 dager. Nå kan Israels pågående angrep på Libanon sette en allerede skjør avtale i fare.

Som Reuters rapporterte, advarer iransk stats-TV om at våpenhvilen, som startet i april, "høyst sannsynlig" vil bryte sammen dersom Israel fortsetter å angripe Hizbollah-mål i Libanon.

Samtidig skal Teheran ha stanset den indirekte kommunikasjonen med Washington. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Tasnim har landene sluttet å snakke sammen gjennom meglere, med den begrunnelse at Israels nye fremstøt i Libanon har påvirket diplomatiet.

Som forventet, og som det har vært tilfelle med andre nylige konflikter i området, har denne konflikten spredt seg over flere fronter og rammet de globale energimarkedene. Kilden knytter denne siste krisen til Israels angrep i Libanons hovedstad Beirut, men også til iranske trusler nord for Israel, angrepene som involverer amerikanske styrker, og naturligvis presset på oljeprisene, som alle har innvirkning på Hormuzstredet og potensielt også Bab el-Mandeb-stredet (i sørvest, på grensen til Afrika).