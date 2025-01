Var 2024 det beste året noensinne for JRPG-er?

HQ

Det er selvfølgelig et veldig bredt penselstrøk å hevde at storhetstiden for japanske rollespill tok slutt da The Elder Scrolls III: Morrowind ble lansert til Xbox og vestlige rollespill ble vanligere - men det ville ikke være helt feil. Etter fantastiske tiår ble den japanske spillindustrien akterutseilt etter hvert som rollespillere graviterte mot serier som Elder Scrolls, men også Diablo, Fable, Fallout, Knights of the Old Republic, Mass Effect og The Witcher.

Jeg sier absolutt ikke at de japanske rollespillene har sluttet å komme. Tvert imot har de fortsatt å bli utgitt, men Final Fantasy gikk inn i en slags bølgedal med Final Fantasy XIII og serier som Megami Tensei, Persona, Star Ocean, Suikoden, Tales-serien, Xenoblade og andre - leverte absolutt kvalitet, men føltes litt nisjepreget og lavbudsjett.

Like a Dragon: Infinite Wealth sparket i gang rollespillåret 2024 med et eventyr av absolutt første klasse.

For å fortsette med de brede penselstrøkene, så startet den japanske spillindustrien en ny reise for kanskje fem-seks år siden, med stadig mer påkostede spill som fullt ut matchet det Vesten kunne tilby. Samtidig la vi også merke til at japanske rollespill så ut til å gjøre et comeback. Kickstarter-kampanjer blomstret, Persona-serien fikk den anerkjennelsen den fortjente, Final Fantasy begynte å slå an igjen, og Yakuza-serien beveget seg fra action til rollespill.

Når vi ser tilbake på 2024, tror jeg vi nettopp har opplevd spillhistorie. Jeg har lest Wikipedia-sider og Metacritic for å prøve å stikke hull på teorien min, men jeg tror aldri vi har hatt et spillår med så mange japanske rollespill som samtidig holdt en så utrolig høy standard. Her på Gamereactor har vi i år anmeldt ikke mindre enn 20 japanske rollespill (eller store utvidelser) som har fått karakteren syv eller høyere - to av dem fikk maks karakter, og jeg var personlig nær ved å sørge for at det ble enda ett. Og de ligger ikke i en klump heller, men har vært spredt utover hele 2024.

Square Enix annonserte at de vil slutte å fokusere på eksklusive spill, og skjøv ut gamle Mana og Final Fantasy til Xbox - noe som sannsynligvis betyr et større publikum for sjangeren fremover takket være blant annet Switch- og Xbox-spillere.

Jeg skal ikke prøve å lage en omfattende liste, men noen høydepunkter inkluderer utgivelsen av Like a Dragon: Infinite Wealth, oppfølgeren til et av mine mest elskede spill. Jeg koste meg med dette eventyret, som holdt meg opptatt i over 150 herlige timer. Bare en uke senere kom nyinnspillingen av Persona 3 Reload, som ga flere muligheten til å oppdage denne fantastiske serien mens de ventet på Persona 6. Bare tre uker senere kom årets første full-potter i form av det praktfulle Final Fantasy VII: Rebirth, som satte en helt ny standard for nyinnspillinger.

Hopp en uke til, og vi finner Granblue Fantasy: Relink, som også var en skikkelig knaller, og ytterligere en uke senere kom Vanillawares uforlignelige Unicorn Overlord. Allerede her (i mars) er vi oppe i japansk rollespillmagi som alene ville ha gjort 2024 til et spillår å huske, men det bare fortsatte å strømme på - for to uker senere var det tid for Dragon's Dogma 2, Capcoms toppspill. Rise of the Ronin ble for øvrig også utgitt samme dag.

Metafor: ReFantazio var akkurat så fenomenalt som vi hadde håpet på, og fikk en velfortjent tier, akkurat som Final Fantasy VII: Rebirth.

April kunne selvfølgelig ikke ha vært verre, og som et urverk ble Final Fantasy XVI-utvidelsen The Rising Tide, den åndelige Suikoden-oppfølgeren Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes og Sand Land ble utgitt, noe som gjorde selv denne normalt søvnige spillmåneden virkelig minneverdig. Etter det begynte sommeren å nærme seg, men Nintendo klarte å gi ut remasteren av Paper Mario: The Thousand Year Door i mai, mens FromSoftware hamret løs med Shadow of the Erdtree (Elden Ring-utvidelsen) i juni. Juli var heller ikke uten noen flotte japanske rollespill, med Capcoms helt unike Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (seriøst, prøv dette hvis du er interessert i japansk mytologi), før sommeren ble avrundet med Visions of Mana i august.

September var faktisk den eneste måneden i året som ikke hadde så mye minneverdig å by på i sjangeren, men så var det heller ingen som egentlig trengte mer etter det skredet av kvalitet som hadde vært - og snart var det oktober.

Den åndelige Suikoden-oppfølgeren Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes var det tredje største Kickstarter-spillet noensinne på den tiden, og i år ble det endelig utgitt. Det leverte som forventet, men skaperen døde dessverre kort tid før utgivelsen.

Og... Oktober leverte. Det var to store utgivelser fra Atlus, Romancing Saga 2: Revenge of the Seven Heroes - men også Metaphor: ReFantazio. Sistnevnte fikk også vår høyeste vurdering og har blitt rost til og med av spillerne. Det er ikke hver dag vi får sjansen til å være med på et helt nytt eventyr sammen med Atlus, og folk var tydeligvis veldig begeistret for det.

I den normalt AAA-tunge november fortsatte de japanske rollespillene å gjøre det bra med lanseringene av Mario & Luigi: Brothership og Dragon Quest III HD-2D Remake, der særlig sistnevnte ble svært populært. I desember kom Fantasian Neo Dimension, som fikk æren av å runde av JRPG-spillåret 2024.

Nintendo har også bidratt til et mesterlig rollespillår med både remasteren Paper Mario: The Thousand Year Door (til venstre) og det morsomme Mario & Luigi: Brothership (til høyre).

Etter å ha vært takknemlig for japanske rollespill i årevis og hacket meg gjennom spill som jeg ville ha gitt kanskje seks eller sju i karakter, ofte med en klar følelse av budsjett, har jeg (og alle andre) blitt fullstendig druknet i overdådig kvalitet i 2024. At det skulle bli like bra igjen neste år - eller et hvilket som helst annet år - føles faktisk tvilsomt, og det er helt greit. Denne vanvittige mengden japanske rollespill, som faktisk tar tid å spille, er nesten uhåndterlig, og jeg har fortsatt fem spill igjen på min egen liste over hva jeg vil rekke før 2025.

Men ikke bare har det kommet mange gode spill, de har også solgt mye, noe som forhåpentligvis betyr at flere utgivere tør å satse på spilltypen. Så det er gode sjanser for at vi vil se stadig flere og større produksjoner i fremtiden, og jeg tror det bare er et tidsspørsmål før klassikere som Final Fantasy V og VI blir utgitt som HD-2D Remakes.

Dragon Quest III HD-2D Remake ble årets bestselgende spill i Japan på bare én uke, og er allerede en millionselger som har gitt mange nye fans til Dragon Quest-serien.

Noe som har hjulpet spilltypen ytterligere, er at Vesten i stor grad sitter fast i live service-sumpen, noe som har ført til at "våre" rollespill har mistet popularitet og ikke slippes like ofte (live service-spill tar ekstremt mye ressurser). Mange klager også høylytt over at de synes Vestens store produksjoner er litt for fokusgruppetestede og politiske.

Derfor tror jeg vi nå går inn i en ny æra for japanske rollespill, der vi også vil se vestlige utviklere i økende grad følge modellen, slik som i Clair Obscur: Expedition 33. Nyt det, for slikt går alltid i bølger, og så godt som vi fans av sjangeren har kunnet spise i 2024, kommer vi kanskje aldri til å gjøre det igjen, men vi har utvilsomt flere virkelig gode år foran oss.