Var alle forhistoriske hunder like? Ny studie avslører at de var forskjellige allerede for 11 000 år siden

Hunder i dag finnes i et svimlende mangfold av former og størrelser. Når begynte alt dette? Forskere har nå oppdaget at dette mangfoldet ikke er en moderne oppfinnelse: Forskere har funnet ut at forhistoriske hunder allerede viste betydelige forskjeller i hodeskaller for minst 11 000 år siden. Ved å analysere 643 hodeskaller fra forhistoriske hunder og deres ulveforfedre, avslørte forskerne at kraniemangfoldet oppsto kort tid etter at hundene skilte lag med ulvene.

De tidlige hundene var allerede mangfoldige

Ved hjelp av 3D-modeller av hodeskaller fant teamet ut at de tidlige hundene hadde forholdsmessig kortere og bredere hodeskaller enn ulver. Disse dyrene, som levde over hele Eurasia, representerte allerede omtrent halvparten av det kraniemangfoldet man ser hos moderne hunder, noe som viser en tidlig tilpasning til ulike økologiske og kulturelle kontekster.

Disse funnene avkrefter ideen om at ekstreme hundeformer bare dukket opp nylig. Selv om moderne raser som mops og bulldog ennå ikke fantes, var mennesker allerede i gang med å velge ut hunder til jakt, vakthold, gjeting og andre roller, noe som førte til tidlige morfologiske forskjeller.

Hunder var mer enn bare redskaper, de var følgesvenner og symboler i menneskesamfunnet. Deres betydning: Gjennom årtusener formet mennesker hunder for funksjon, kultur og identitet, noe som gjorde den tidlige variasjonen vi ser i forhistoriske hodeskaller til et grunnlag for det utrolige mangfoldet vi kjenner i dag. Studien ble publisert torsdag i tidsskriftet Science.