Vår ønskeliste for videospillfilmatiseringer

Jonas Mäki ønsker seg:

Gears of War.

Verdenen i Gears of War bare ber om en skikkelig god TV-serie, men jeg vil gjerne vite hva som skjer før videospillene starter med planeten Seras (eller rettere sagt innbyggernes) møte med Locust. Det finnes rikelig med informasjon via bøker og slikt, men jeg tipper at relativt få mennesker har konsumert dette uansett sammenlignet med spillene, så TV-serien kan være en god bro for å bedre forklare hvorfor verden ser ut som den gjør. Gears of War-serien kan med fordel bestå av stort sett ganske få kjente navn rett og slett fordi mange kommer til å dø, og å finne noen til å spille Marcus Fenix blir enklere av at det blir en yngre inkarnasjon vi ikke har sett så mye til før.

Historien skal selvfølgelig være basert på et skrekkperspektiv der en fullstendig hensynsløs fiende smuldrer opp en fredelig verden og du ikke er trygg noe sted, men det vil selvfølgelig også kreve store actionsekvenser med en voldsom kjøttmasse. Ideelt sett vil jeg at Cliff Bleszinski, som har blitt holdt utenfor serien så langt, skal være involvert som konsulent fordi han tross alt virkelig forstår serien og dette utspiller seg før spillene. Når det gjelder regissører, ville Zack Snyder vært et opplagt valg, men han er litt for overfladisk i forhold til innholdet, og jeg ville heller stemt på Joseph Kosinski (Ovlivion, Top Gun: Maverick og han gjorde også Mad World-traileren til Gears of War 3). Jeg har egentlig ingen ideer til skuespillere, annet enn at jeg håper på noen yngre talenter på kanskje 30 år som kan vokse med serien hvis det blir flere sesonger.

Olof ønsker seg:.

Half-Life

Hvor enkelt er Half-Life for TV-formatet? Se for deg hvordan piloten introduserer oss for persongalleriet på den enorme forskningsstasjonen Black Mesa. Vi blir introdusert for forskernes hverdag og arbeid, blir tatt med på en rundtur (hvorfor ikke via den berømte taubanen/trikken?) i det enorme megakomplekset i hjertet av New Mexico og forbløffes over de enorme og topphemmelige, toppmoderne laboratoriene. På pauserommet får vi høre om en ny sikkerhetsvakt, Barney Calhoun, som skal begynne i jobben som sikkerhetsvakt senere samme dag. Det snakkes også om en viss Gordon Freeman som kommer uvanlig sent til et rutineeksperiment. Alt er tilsynelatende som vanlig. Kult, men også begivenhetsløst og litt rotete. Og så smeller det, i Tsjernobyl-stil.

Den lette, muntre og muntre tonen forsvinner som ved et trylleslag med Gordons åpning av portalen til Xen, og Half-Life-serien blir en tour de force av rått mørke og gruoppvekkende thriller-spenning i ti fartsfylte episoder. Tonen er jordnær og realistisk med sparsomme sci-fi-elementer, og vi følger på den ene siden sikkerhetsvakten Barney Calhoun og på den andre siden soldaten Adrian Shepherd, som er sendt inn for å "rydde opp" blant de overlevende. Hele tiden er Gordon Freeman som et slags mystisk spøkelse i kulissene, og selv om han dukker opp av og til, sier han aldri et ord. Det samme gjelder den allestedsnærværende G-Man.

Med stadige perspektivskifter og kryssklipping av scener får Half-Life, Blue Shift og Opposing Force plass i én sesong. Noen mindre sidehistorier finner sted, men absolutt ingenting som ikke er underordnet den store fortellingen om overlevelse og flukt for enhver pris. I neste sesong blir vi så introdusert for Alyx og Eli Vance, Russel, Olga og gjengen i en historie tilpasset Half-Life: Alyx, og akkurat i tide til sesong tre våkner Gordon opp fra kryosøvnen og blir sendt til City 17 for å møte vår kjære Barney Calhoun, som får spille hovedrollen sammen med Alyx. Jeg har ingen eksakte ønsker for regi, manus og produksjon, men når det gjelder skuespillere, vil jeg under ingen omstendigheter se noen Hollywood-fjes. Foran kameraet vil jeg ha nytt blod, nye talenter, og absolutt ingen barn i rollene heller, noe jeg synes har blitt en trend i Hollywood den siste tiden. La skuespillere med litt alder, erfaring, tyngde og seriøsitet spille karakterene. Jeg vil heller ha noen ekstra år på baken enn en Chalamet/Holland-ungdom i rollen som Calhoun eller Freeman.

Conny vil ha:

Mass Effect

Jeg forstår absolutt at det er tvil om å ta et spill til en strømmetjeneste med tanke på all dritten vi har fått opp gjennom årene. Men vi er inne i en liten revolusjon når det gjelder dette. I dag kan vi nesten ha forhåpninger om at det blir veldig bra. Så når jeg tenker på hvor godt Mass Effect kan fungere med flotte effekter og et godt manus, så kribler det litt i meg. Vi har flere spill som man kan hente inspirasjon fra, der man til og med kan lage rene sesonger basert på spillene i rekkefølge om man vil, eller plukke noen deler fra alt for å komprimere det til ti virkelig gode episoder. Jeg vet faktisk ikke hva jeg foretrekker, men ok, to sesonger basert på de tre første spillene hadde vært fint. Eller bare ta konseptet og sette det inn i en ny type "alien goes bananas"-premiss. Vanligvis foretrekker jeg å være veldig tro mot grunnmaterialet, men her føles det virkelig som om man kan skrive spennende scenarier med spillene som et stabilt fundament å starte fra.

Jeg ser også for meg at både den kvinnelige og mannlige versjonen av Shepard vil eksistere når det blir en serie. Det kan nok bli bra. Som mann ville jeg lagt til Chris Pratt... nei, jeg tuller, faktisk. Rollen går til Jeremy Allen White fra suksessen The Bear, og den kvinnelige versjonen spilles av Karen Gillan. Seth Green vil selvfølgelig ta på seg den samme rollen som han gjør i spillet, som Joker - pilot på skipet Normandy, og skipet vil selvfølgelig være et praktisk bygget sett. Herregud, så fint det hadde vært. Siden persongalleriet er ganske stort, vil jeg ikke nevne alle, og noen vil være skjult under ganske enorme mengder sminke og proteser. Men disse trenger selvsagt fortsatt stemmer og karakterisering. Vi har den vakre Miranda Lawson som jeg tenkte Alexandra Daddario kunne passe som, Garrus Vakarian spilles av Josh Brolin og Grunt spilles av John Cena. Så det er en utrolig bra rollebesetning. Mass Effect er et fantastisk utgangspunkt for et episk romeventyr. Like deler Star Trek og Star Wars, fylt med fantastisk action og så Normandie som en slags "base" der alle de spennende eventyrene er basert og som gir opphav til masse dialog og til å oppleve den kjemien man ønsker å finne mellom dette persongalleriet. Men mest av alt gleder vi oss selvfølgelig til massevis av frekke romslag.

Mackegård vil ha:

Bioshock Bioshock

Helt siden rulleteksten rullet etter siste del av Burial at Sea-utvidelsen til Bioshock Infinite har jeg lengtet tilbake. Tilbake til havbunnen, til mørket, til store fedre, til lillesøstre, til vansirede misbrukermonstre, og ja, til selve Rapture. Den første delen står fortsatt som et av de beste spillene jeg noensinne har spilt, mye på grunn av den utrolig tette atmosfæren som rammer inn hele eventyret til et estetisk mesterverk. Rapture er heller ikke bare én historie; en Bioshock-serie kunne godt skildre historier fra flere ulike tidsperioder i undervannsbyens mørke fortid. Kanskje med en episode fra byens storhetstid, etterfulgt av borgerkrigen og overgangen til den mørke virkeligheten vi kjenner fra spillene, der den skurkaktige politikeren Andrew Ryan, spilt av Adrian Pasdar, stadig er til stede på en eller annen måte.

Jeg vil se en mørk og rå serie som aldri viker unna å være så motbydelig ubehagelig i sine verste øyeblikk, samtidig som det svake håpet til byens skånede innbyggere fortsatt skinner svakt som flammen fra et nesten utbrent stearinlys. Tolkningen av Rapture er avgjørende for seriens suksess, og det er nesten et krav at Irrational Games' opprinnelige visjon holdes noenlunde intakt. I tillegg kommer tonnevis av praktiske effekter av høy kvalitet i form av miljøer, kostymer, masker og rekvisitter. Nøkkelen til suksess er at alt skal føles ekte, kaldt og generelt farlig, og digitale effekter bør brukes sparsomt. Jeg håper inderlig at en Bioshock-serie blir en realitet en dag, spesielt nå som videospill i økende grad blir store suksesser i live action-format, men det kan ikke gjøres halvhjertet. Få inn Ken Levine som produsent og manusforfatter og gjør dette på riktig måte.

André ønsker:

Red Dead Redemption.

Ville vesten er en sjelden sjanger på TV-fronten som man bare vil ha mer av. Jeg vil i hvert fall ha flere westernfilmer på TV. Du skjønner, Deadwood etterlot seg et stort tomt hull som ennå ikke har blitt fylt skikkelig. Riktignok fikk Deadwood sjansen til å avsluttes med den fine TV-filmen Deadwood: The Movie, og vi har også det gripende hevndramaet The English, men jeg leter etter noe mer robust. En svinaktig, snørrete western som kan holde HBO-klasse og være en av de obligatoriske "må se før du dør"-seriene som alle på jobben snakker om. Det er på tide å gjøre Red Dead Redemption-serien om til en TV-serie.

Red Dead Redemption trenger neppe noen introduksjon. Det er tross alt et av tidenes mest elskede videospill, som ble ytterligere forsterket av Arthur Morgans tragiske historie i Red Dead Redemption 2. Rockstars westernverden er allerede spekket med emosjonell dybde, fargerike karakterer, et vell av detaljer, legendariske historier og scener som har fått spillere til å le og gråte. Taylor Sheridan som showrunner, Josh Holloway/Norman Reedus som John Marston, Josh Brolin som Arthur Morgan og et Game of Thrones-budsjett ville ha gjort dette til et TV-fenomen du bare må se.

Man kan argumentere for at en Red Dead Redemption-serie ville være overflødig, siden den allerede er så filmatisk at det ville virke mot sin hensikt å filmatisere noe som allerede hyller utallige westernklassikere. Men akkurat som i The Last of Us-serien er det også rom for å fortelle mindre historier og tilføre nye perspektiver til en lovløs nasjon som sakte, men sikkert blir sivilisert - ofte til en høy pris. Tenk deg å gjenoppleve øyeblikk som den første turen til Mexico eller salongsekvensen med Lenny sammen med dine nærmeste som aldri har vært borti spillene før, og som nå kan dele dine beste spillminner. Så vi trenger flere tøffe westernfilmer i TV-ruta, og jeg tror Red Dead vil være et naturlig skritt i riktig retning.

