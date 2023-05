Var Sonys PlayStation Showcase en skuffelse?

HQ

Sony sparket i gang spillsommeren 2023 med PlayStation Showcase denne uken, et arrangement som millioner av mennesker gledet seg til. Nå som vi har hatt et par dager til å roe oss ned etter direktesendingen, føles det riktig å snakke åpent om det. Vi er ikke tynget av hypen før showet eller depresjonen etter showet, så vi tror vi kan gi en rettferdig evaluering.

Var PlayStation Showcase en skuffelse? Vel, den var i hvert fall ikke fantastisk. Vi kommer ikke til å se tilbake på denne utstillingen om noen år og lure på hvordan Sony klarte å få til et så fantastisk arrangement. I stedet vil PlayStation Showcase 2023, i likhet med de aller fleste av disse utstillingene hvis vi skal være ærlige, forsvinne i glemmeboken før året er omme.

Betyr det at vi ikke har noe som helst å snakke om? Nei, selvfølgelig ikke. Messen var ikke en fullstendig katastrofe, for vi har mer enn noen få kunngjøringer som er verdt å nevne. Metal Gear Solid Δ, Dragon's Dogma 2, Marathon og selvfølgelig Marvel's Spider-Man 2 er uten tvil messens største nyheter, men selv blant de mindre avsløringene, som Ghostrunner 2, The Talos Principle 2, Neva med flere, er det mye å glede seg over for fans av disse titlene. Det er imidlertid to store problemer med denne utstillingen, og det første er at selv om vi fikk se mye, føltes det som om Sony satset på kvantitet fremfor kvalitet.

I realiteten viste de aller fleste av disse trailerne knapt noe gameplay, hvis vi i det hele tatt fikk se noe i det hele tatt. Hva lærte vi egentlig om Marathon, for eksempel, eller Concord, eller Metal Gear Solid Δ? Vi kan selvfølgelig lære litt mer om disse titlene takket være innlegg på PS-bloggen og lignende, men hva er da poenget med fremvisningen? Mange av titlene som ble vist, kunne bare ha blitt henvist til blogginnlegg for å gi oss mer av det vi var interessert i. Etter en times presentasjon sitter vi igjen og priser oss lykkelige over at Marvel's Spider-Man 2 dukket opp, i stedet for å se det som prikken over i-en på en ellers fantastisk presentasjon.

Det faktum at vi satt igjen med et ønske om mer informasjon om førstepartsspill, og at andre store og spennende titler kommer til andre plattformer, etterlater oss med vårt andre store problem med denne presentasjonen, og det er den ukjente fremtiden til PlayStation. Denne presentasjonen var ment å vise oss nettopp det. Vi burde gå inn i andre halvdel av livssyklusen til PS5 med visshet om i hvert fall noen av de store spillene vi kommer til å få, men i stedet sitter vi igjen etter Marvel's Spider-Man 2 og lurer på hva som blir det neste. Det er noen få prosjekter på ryktebørsen, og noen ting som har blitt annonsert tidligere, som Insomniacs Wolverine, men denne utstillingen burde ha gitt oss litt mer informasjon om disse spillene, mens ignoreringen av dem etterlater oss med en ganske urolig følelse i magen.

Jeg er ikke i tvil om at Marvel's Spider-Man 2 kommer til å bli bra - med mindre noe går skikkelig, skikkelig galt - og tredjepartstitler kan også bidra til å fylle ut tiden mellom førstepartsutgivelsene som Sony har blitt synonymt med de siste årene. Men hva ser Sony-konsumentene frem til når Spider-Man lanseres? Hva er den neste store greia?

Wolverine? I så fall er det en stor byrde som hviler på Insomniacs skuldre. Vi sier ikke at det ikke vil dukke opp et godt førstepartsspill, men hvis vi tenker tilbake til denne tiden i fjor, visste vi at vi skulle få God of War: Ragnarok og Marvel's Spider-Man 2, med ett prosjekt å se frem til nå og et annet å holde øye med senere. Nå som vi nærmer oss datoen for Marvels Spider-Man 2 til høsten 2023, er det mye usikkerhet knyttet til hva Sony vil gjøre videre, for uten de store eksklusivitetene kan noen begynne å lure på hvorfor de kjøper en PS5. VR vil ikke redde den, ikke i den tilstanden den er i, og det vil heller ikke Wii U-klonen.

Kort sagt, ja, PlayStation Showcase var en skuffelse. Ikke fordi vi ikke så så mye, men fordi vi ikke så mye dybde i det vi så. Med unntak av Spider-Man føles det dessuten som om dette utstillingsvinduet kunne vært laget av et hvilket som helst annet stort spillmerke, og det viser mer frem tredjepartsutgivelser enn noe annet.