Våre 10 mest ikoniske spilltrailere

Som med så mye annet er det en personlig smak og behag om man liker en spilltrailer eller ikke. Men det finnes noen som for de fleste blir noe helt spesielt.

Vi har sett tilbake og valgt ut 10 spilltrailere som vi mener er ikoniske - og det er viktig å understreke at dette ikke nødvendigvis er de 10 beste trailerne eller de 10 trailerne med flest visninger på YouTube. Dette er de 10 trailerne som etter min mening skiller seg ut som noen av de mest ikoniske spilltrailerne gjennom tidene.

10. CYBERPUNK 2077 - TEASER TRAILER (2013).

Cyberpunk 2077 hadde en virkelig vakker og stilig teaser-trailer, og den bidro til å sende forventningene til dette spillet gjennom taket. Traileren hadde kanskje ikke så mye med det endelige spillet å gjøre, men det er en av de flotteste teaserne vi har sett på lenge. Det morsomme med denne traileren er at det står "Kommer: When it's ready", og vi vet alle at Cyberpunk 2077 kom lenge før det var "ready", men det tar ikke noe bort fra denne vakre traileren.

9. BIOSHOCK TRAILER (2007)

Bioshock har alltid levert flotte trailere, men den første traileren fra det første spillet gjorde virkelig inntrykk. Her møter du også den unike verdenen Rapture og en Big Daddy for første gang, og som vi alle vet, ender det sjelden godt. Det ender opp med å bli en ganske intens trailer, og jeg husker tydelig første gang jeg så den, og den gjorde et stort inntrykk på meg.

8. ASSASSIN'S CREED UNITY - WORLD PREMIERE CINEMATIC TRAILER (2014).

Da den første traileren til Assassin's Creed Unity ble vist på E3 i 2014, var det en av de flotteste trailerne du noensinne hadde sett. Traileren er nesten 4 minutter lang og utspiller seg i Paris under den franske revolusjonen. Musikken (Lorde - Everybody Want to Rule the World), klippingen og den litt overraskende slutten gjør dette til en av de mest ikoniske trailerne - dessverre var spillet ikke i nærheten av trailerns nivå. Her var en remake som du virkelig kunne ha bruk for.

7. MASS EFFECT 2 - LANSERINGSTRAILER (2010).

"Vi er i krig! Ingen vil innrømme det, men menneskeheten er under angrep." Denne traileren er muligens en av de mest episke vi har sett til nå. Mass Effect er en episk romfortelling, og denne traileren setter scenen for det andre spillet i serien på en veldig god måte. Den har et episk soundtrack, utmerket filmisk redigering, vakker grafikk (for sin tid) og, selvfølgelig, Martin Sheen!

6. DEATH STRANDING - TEASER TRAILER (2016).

Denne 5 minutter lange teasertraileren skiller seg ut som en av de mest mystiske. Da du først så den, ante du ikke hva som foregikk; en baby i en glassflaske, flytende dukker, stridsvogner med noe som så ut som innvoller spredt utover dem og, selvfølgelig, Mads Mikkelsen som skurken, koblet til soldatene sine med noe som så ut som mekaniske navlestrenger. Denne traileren reiste langt flere spørsmål enn den besvarte, og det er kanskje det som er poenget med en teaser-trailer. Uansett står denne traileren igjen som en av de mest ikoniske og mystiske trailerne.

5. ELDEN RING - KUNNGJØRINGSTRAILER FRA E3 2019 (2019).

Hvis traileren på Elden Ring bare hadde inneholdt noe av det første du ser, nemlig skjermbildet der det står "A new world by created by Hidetaka Miyazaki and George R. R. Martin", ville det ha fått fans av Dark Souls, Sekiro, Bloodborne og Game of Thrones til å gå amok. Heldigvis får du se litt av den mørke og illevarslende verdenen, og denne traileren setter perfekt stemningen for det som bør bli et av 2022s beste spill. Det var en av de trailerne som nesten umiddelbart ble ikonisk.

4. GEARS OF WAR - MAD WORLD TRAILER (2006).

Denne traileren er egentlig en TV-spot for den første Gears of War. Det som gjør denne traileren spesiell, er den unike stemningen som Gary Jules' coverversjon av den gamle Tears for Fears -låten Mad World gir denne traileren. Det siste bildet av Marcus som står overfor det enorme monsteret i mørket, med Mad World i bakgrunnen, kan den dag i dag nesten få hårene til å reise seg på armene. Utmerket trailer.

3. THE LAST OF US: PART II - PLAYSTATION EXPERIENCE 2016 REVEAL TRAILER (2016).

Denne traileren er en mesterklasse i å skape en intens atmosfære. En eldre, blodig Ellie sitter på sengekanten med en gitar. Med skjelvende hender stemmer hun gitaren og synger den mørkeste sangen om hvordan hun skal drepe fiendene sine når de kommer. Og når Joel endelig kommer inn i rommet og spør henne om hun virkelig "ønsker å gjennomføre dette", og svaret hennes får det til å gå kaldt nedover ryggen hennes. Det setter virkelig stemningen for et av de beste spillene noensinne - og traileren er også en av de mest ikoniske trailerne i min bok.

2. DEAD ISLAND - REVEAL TRAILER (2011).

Denne traileren er en av de mest ikoniske trailerne jeg kan komme på - sannsynligvis fordi den også er en av tidenes beste spilltrailere. Du ser det grusomme zombieangrepet i det som skulle være en liten families paradis delvis baklengs - det var et fantastisk bilde som traff blink da traileren kom i 2016. Dessverre klarte ikke spillet helt å følge opp, men det endrer ikke det faktum at det er en av de beste spilltrailerne noensinne.

1. METAL GEAR SOLID 2: SONS OF LIBERTY - E3 2000 TRAILER (2000)

Denne 9 minutter lange traileren er en av de trailerne du kan visualisere bare ved å lytte til lydsporet. Den er ikonisk, tok alle med storm og sendte forventningene til Hideo Kojimas Metal Gear Solid 2 gjennom taket. Hideo Kojima er en filmskaper fanget i en spillutviklers kropp, og han er også den eneste med to trailere på denne listen. Han er vanligvis ansvarlig for virkelig godt utformede og ofte lange trailere, og denne står som den mest ikoniske spilltraileren. (Vi beklager kvaliteten på traileren - det finnes AI-skalerte versjoner på nettet, men vi ønsket å vise originalversjonen, som ikke er av den kvaliteten vi er vant til i 2024).

Hederlig omtale

De tre trailerne nedenfor kan neppe regnes som "ikoniske", men de har det lille ekstra som gjør dem verdt å se igjen og igjen.

ORI AND THE BLIND FOREST - NEW TRAILER (2015)

Denne traileren er nok den jeg har sett flest ganger. Den har alt; tristhet, glede, håp, fortvilelse, flott musikk, vakker grafikk og flott gameplay.

GRAND THEFT AUTO V - TRAILER #2 (2012).

Rockstar har alltid laget en flott trailer, og Grand Theft Auto V var intet unntak. Trailer nr. 2 introduserte de tre finurlige hovedpersonene i spillet akkompagnert av Stevie Wonders "Skeleton" - en dristig kombinasjon.

<strong>HITMAN ABSOLUTION - ATTACK OF THE SAINTS TRAILER (2012)

Det er noe med kontrastene og settingen i denne traileren. De åtte nonnene som definitivt ikke er nonner under forkledningen, den amerikanske motorveisdineren og regnet som setter inn når helvete bryter løs. Denne traileren setter stemningen perfekt.