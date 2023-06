Våre favorittindies fra Summer Game Fest

HQ

Vi har publisert en god del forhåndsomtaler og inntrykk fra vår tid på Summer Game Fest i Los Angeles, men generelt sett var de fleste av disse tekstene viet til de største spillene vi fikk se, ettersom indie for det meste bare var noe vi fikk se i flyktige øyeblikk på grunn av at The Mix ble avlyst. Men vi fikk se noen forskjellige spennende indiespill, noen av dem bare i noen få minutter av gangen. Her er derfor en samling av de mest interessante indiespillene vi fikk se under SGF.

Été

Vi starter med det utrolig slående indie-prosjektet Été. Det kommer fra utvikleren Impossible, og er et avslappende malespill som kombinerer utforskning med kreativitet og historieelementer, alt sammen i en akvarellstil som virkelig passer til tonen i spillet. Spillet, som har fått sitt navn etter det franske ordet for sommer, utspiller seg i Montreal og er til og med fullt uttalt på Quebec-fransk, og spillerne kan fritt utforske nabolag i byen og møte kunstnervenner.

Hauntii

Dette søte spillet har noen ganske foruroligende undertoner. Tanken bak Moonloop Games' Hauntii er at spillerne skal jobbe seg gjennom Eternity, et sted som eksisterer hinsides verdensrommet, der alle sjeler til slutt ender opp. Herfra må du som et lite spøkelse utforske verden i håp om å nå et sentralt tårn for å stige opp til et høyere plan, samtidig som du må unngå de korrumperende sjelene som finnes i mørket. Med en helt unik kunststil og en spillestil som er avslappende og langsom, er dette twin-stick-spillet en interessant tilnærming til livet etter døden.

Søkeren

I forkant av Day of the Devs og SGF skapte Sad Owl Studios' Viewfinder allerede noen bølger, og nå vet vi nøyaktig hvorfor. Ved å bruke perspektiv som hovedverktøy for å skape komplekse gåter som spillerne skal løse, ber denne geniale tittelen spillerne om å bokstavelig talt omforme virkeligheten, samtidig som den kombinerer en rekke unike kunststiler for å skape en opplevelse som virkelig er unik og nyskapende. Hvis du har vært på utkikk etter et nytt puslespill å spille neste måned, er Viewfinder definitivt et spill du bør holde øye med.

Beastieball

Har du noen gang lurt på hva som ville skje hvis du krysset Pokémon med volleyball? I så fall er Wishes' Beastieball noe for deg. I dette spillet, som kombinerer sport med rollespillelementer fra monsterkamper, skal spillerne slå motstanderens NPC-er og ville skapninger ved å slå dem i en volleyballkamp. For å gjøre det må du enten slå ut motstanderens skapninger ved å treffe dem med en rekke volleyballbaserte angrep, eller i stedet lure dem og få ballen til å treffe bakken på deres side av banen for å score et poeng. Med evolusjoner og en rekke mekanikker som har gjort Pokémon så ikonisk, er Beastieball et spill du bør holde øye med i 2024.

Saltsea Chronicles

Saltsea Chronicles kommer fra indie-studioet som tidligere har laget Mutazione og Die Gute Fabrik, og er et kommende historiedrevet eventyrspill som sender spillerne ut på en reise gjennom en verden etter flommen. I spillet hjelper spilleren Captain Maja med å bryte skipet deres ut av en opplagsplass og deretter flykte på bølgene i verdenen Saltsea, et rike som er bygd opp av merkelige og fantastiske samfunn og mystiske ruiner, og som er grepet av en dyp konspirasjon. Spilleren bestemmer selv hvor han/hun vil dra på eventyr, hvem han/hun vil slå seg sammen med og mye mer. Saltsea Chronicles handler om å utforske på den måten som passer deg, og spillet kommer en gang senere i år.

Lysfanga: The Time Shift Warrior

Mytologisk, eldgammel setting, tidsbaserte krefter, annonsert på Summer Game Fest Live. Du tror sikkert at vi snakker om Prince of Persia: The Lost Crown, men der tar du feil, for dette er faktisk den nyeste tittelen fra utvikleren Sand Door Studio, Lysfanga: The Time Shift Warrior. Spillet utspiller seg i et eldgammelt kongerike og plasserer spilleren i rollen som en kriger utstyrt med tidskrefter, som får i oppgave å undersøke enorme byer, nedkjempe horder av farlige fiender og gjøre det så raskt og effektivt som mulig for å oppnå best mulig poengsum. Spillet ble nylig annonsert, og vi venter fortsatt på å få vite når det lanseres i fremtiden.