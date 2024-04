Våre forhåpninger til EA Sports WRC 24

HQ

EA Sports og Codemasters lager som kjent årlige sportsspill og har gjort det i uminnelige tider, inkludert Codemasters' egen melkeku: F1-serien. Hvert år kommer en ny versjon med små forbedringer som like gjerne kunne vært levert med en enkel oppdatering, men takket være smart markedsføring og sesongbasert innhold strømmer fansen likevel til og betaler full pris år ut og år inn. I tilfellet WRC kjøpte Codemasters lisensen før EA kjøpte studioet, og det har blitt hvisket om at WRC ikke vil bli utgitt hvert år, men at det vil komme to spill i løpet av de fem årene EA har lisensen, som vil bli oppdatert i form av DLC. Jeg tror ikke det vil være tilfelle. Det har skjedd for lite med EA Sports WRC til at det kan leve videre etter 2024. Jeg tror det neste spillet blir annonsert i slutten av juni og utgitt i september.

En følelse som sitter igjen etter 200 timer med EA Sports WRC, er at det er for enkelt sammenlignet med Dirt Rally 2.0. Bilene bryter ikke sammen på samme måte, etappene er mer tilgivende med mindre hensynsløse grøfter, og fartsfølelsen er lavere.

Lyden er, i likhet med grafikken, merkbart dårligere i WRC enn i det nå fem år gamle Dirt Rally 2.0, noe som er ganske absurd.

Mye må skje - selv om tiden er knapp - for at WRC skal blomstre og vokse i samme takt som Formel 1-titlene har gjort de siste 10 årene. Ikke fordi EA Sports WRC er et dårlig spill (snarere tvert imot), men fordi det tross alt er markant dårligere enn Dirt Rally 2.0, som er mer enn fem år gammelt nå. Codemasters vet dette. EA Sports WRC har ikke blitt i nærheten av like populært som Dirt Rally 2.0 var, og fortsatt er, noe som betyr at mye av det som ble rullet ut i fjorårets rallyspill må revideres, logisk nok.

Det som er så gjennomgående bra med WRC er utvalget av biler og følelsen i bilene, samt variasjonen i alle de forskjellige landene og etappene.

Codemasters lovet ekte trippel skjermstøtte, men det ble dessverre aldri noe av.

For min del må fokuset flyttes en smule. Fra et kontrollerfokusert spill med casual-stiliserte etapper primært i Finland og Kroatia, til et spill som først og fremst omfavner sim-racing-fansen og deretter tar med seg resten av spillerne. Akkurat som Assetto Corsa gjorde, noe som viste seg å være en genistrek. Fokus må legges på rattstøtte, og enda bedre tilbakemeldinger er viktig for neste spill. Det samme er mye bedre grafikk, her trengs det faktisk et stort sprang fremover. Det må flyte og fungere bedre, det må være skikkelig støtte for trippelskjermer, og etappene må fylles med grøfter, steiner, tømmerstokker og alle de typiske rallyfarene som gjør denne typen motorsport farlig, akkurat som i virkeligheten. Dette, sammen med mye mer hensynsløs (spillmessig, ikke visuell) skade på bilene, og mer realistiske skadescenarier for de som har aktivert Hardcore-skadesystemet. Hvis du kjører inn i en stein i 100 km/t, må rallyet uten tvil være over.

Siden bilene sjelden svikter (mekanisk sett) i WRC, er det ikke noe problem å kollidere med en voll som denne (til venstre for bilen), noe som i Dirt Rally 2.0 ofte ville resultert i punktering.

Lyden i Dirt Rally 2.0 er flere ganger bedre enn i EA Sports WRC, takket være mer romklang og mer bunn/klask.

Dirt Rally 2.0 ble utgitt i februar 2019 og var basert på Codemasters' egen Ego Engine, slik EA Sports WRC kanskje burde ha vært.

Lyden trenger mer trøkk og romklang, VR-støtten må være der fra dag én, og Codemasters kan like gjerne kaste ut Builder -modusen helt og holdent. Det var, og er fortsatt, helt meningsløst. Men vi får se i sommer hvordan det blir. Hvis Codemasters mot formodning bestemmer seg for å bare oppdatere det eksisterende spillet, tror jeg de vil få vanskeligheter med å opprettholde interessen, men på den annen side har de med Formel 1-spillene bevist at de kan gå fra styrke til styrke med relativt små utviklingsteam og kostnader når motoren først er skikkelig varm.