Våren har offisielt startet på Steam med et nytt sesongbasert salg

HQ

Barrikader lommebøkene, folkens, eller bare slipp dem løs og gjør deg klar til å miste pengene dine, ettersom et nytt Steam-sesongsalg har rammet plattformen. Valves digitale markedsplass er kjent for sine store salg, som kommer med hver sesong, og nå er det på tide å gå gjennom ønskelisten din og se om du kan legge til et nytt tillegg til backloggen.

Det er noen dype rabatter å få mest mulig ut av her, mange av dem på all-time klassikere. Fallout: New Vegas er 90% avslag og bare £ 0.89, Metro: Last Light Redux er med samme rabatt og også under £ 1 til £ 0.88. Tiny Tina's Wonderlands, Star Wars Jedi: Survivor, det originale Dying Light, The Long Dark, Resident Evil 3 Remake, Sid Meier's Civilization 5 og mer er alle på 90% avslag hvis du ønsker å skrape et skikkelig røverkjøp.

Flere nyere spill som er til salgs akkurat nå inkluderer Call of Duty: Black Ops 7 til 45% avslag, Hollow Knight: Silksong til 20% avslag, Silent Hill f til 50% avslag, Battlefield 6 til 40% avslag og Lego Party til 25% avslag. Det er selvfølgelig for mange spill til å liste opp, og hvis du vil sjekke ut salget selv, kan du gjøre det på Steam-hjemmesiden.

Som det ofte er tilfelle med disse sesongbaserte salgene, kan du utforske oppdagelseskøen din for å tjene noen klistremerker, så det kan være verdt å sjekke innom Steam selv om du er sikker på at du ikke skal kjøpe noe. Det var også hyggelig å se Valve gi en hyllest til kunstneren som har laget klistremerkene, og kunst på Store-siden.