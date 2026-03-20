Våren har offisielt startet på Steam med et nytt sesongbasert salg
Steam Spring Sale gir store rabatter på noen av alle tiders favoritter.
Barrikader lommebøkene, folkens, eller bare slipp dem løs og gjør deg klar til å miste pengene dine, ettersom et nytt Steam-sesongsalg har rammet plattformen. Valves digitale markedsplass er kjent for sine store salg, som kommer med hver sesong, og nå er det på tide å gå gjennom ønskelisten din og se om du kan legge til et nytt tillegg til backloggen.
Det er noen dype rabatter å få mest mulig ut av her, mange av dem på all-time klassikere. Fallout: New Vegas er 90% avslag og bare £ 0.89, Metro: Last Light Redux er med samme rabatt og også under £ 1 til £ 0.88. Tiny Tina's Wonderlands, Star Wars Jedi: Survivor, det originale Dying Light, The Long Dark, Resident Evil 3 Remake, Sid Meier's Civilization 5 og mer er alle på 90% avslag hvis du ønsker å skrape et skikkelig røverkjøp.
Flere nyere spill som er til salgs akkurat nå inkluderer Call of Duty: Black Ops 7 til 45% avslag, Hollow Knight: Silksong til 20% avslag, Silent Hill f til 50% avslag, Battlefield 6 til 40% avslag og Lego Party til 25% avslag. Det er selvfølgelig for mange spill til å liste opp, og hvis du vil sjekke ut salget selv, kan du gjøre det på Steam-hjemmesiden.
Som det ofte er tilfelle med disse sesongbaserte salgene, kan du utforske oppdagelseskøen din for å tjene noen klistremerker, så det kan være verdt å sjekke innom Steam selv om du er sikker på at du ikke skal kjøpe noe. Det var også hyggelig å se Valve gi en hyllest til kunstneren som har laget klistremerkene, og kunst på Store-siden.