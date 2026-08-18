Varenne, som regnes som tidenes beste travhest, er død i en alder av 31 år

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Varenne, en 31 år gammel hest som av mange ble ansett som tidenes beste travhest og som vant 62 løp i løpet av karrieren, er død, ifølge rapporter fra Italia. Eurosport melder at hingsten fikk et hjerteinfarkt i løpet av natten mellom mandag og tirsdag. Gjennomsnittlig levetid for en standardbred, hesterasen som brukes til løp, ligger mellom 25 og 35 år, noe over gjennomsnittet for hester.

Varenne, født i Copparo i Italia 19. mai 1995, startet karrieren som treåring og trakk seg tilbake i 2002. I løpet av karrieren vant han 62 av de 73 løpene han deltok i, kom på andreplass seks ganger og endte på tredjeplass to ganger, og tjente dermed 6 035 665 euro, noe som gjør ham til den rikeste travhesten noensinne og den eneste som har vunnet de viktigste titlene på den internasjonale banen i de samme årene (Prix d’Amérique i 2001 og 2002 i Paris, Elitlopp i 2001 og 2002 i Sverige og Lotteria di Napoli i 2000, 2001 og 2002).

Varenne, som løp med den italienske kusken Giampaolo Minnucci, var også den første europeiske hesten som vant Breeders Crown Trot i USA i 2001, med en fartsrekord, og ble kåret til årets hest flere ganger. Da han trakk seg tilbake i 2003, ble han en av de mest ettertraktede avlshingstene, med priser som steg opp til 15 000 euro: han fikk nesten 2 500 avkom, selv om det har vært noen rettssaker knyttet til det «hemmelige» salget av avlsrettighetene hans.