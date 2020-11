Variable Refresh Rate kommer til PS5 i fremtiden

Du ser på Annonser

Nå som både PlayStation 5 og Xbox Series-konsollene er ute, er det sikkert mange som sitter og koser seg med den nye generasjonen. Men kanskje du har lagt merke til funksjoner som mangler ,eller diverse feil, noe som dessverre nesten alltid er tilfellet med ny teknologi. Noe som mangler på PlayStation 5, som begge di nye konsollene til Microsoft tilbyr, er Variable Refresh Rate.

Med dette styrer konsollene selv når et nytt bilde skal vises på TVen, noe som nærmest eliminerer såkalt "screen tearing" og gir en generelt smidigere spillopplevelse. Heldigvis kan de nye konsollene oppdateres med slikt i ettertid, og dette er noe Sony kommer til å gjøre. På deres offisielle FAQ for PlayStation 5 skriver de:

"After a future system software update, PS5 owners will be able to use the VRR feature of compatible TVs when playing games that support VRR,"

Når dette kommer vites ikke, men vi krysser fingrene for at det ikke tar veldig lang tid.