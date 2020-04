Vårsalget er igang på PlayStation Store

De fleste onlinebutikker pleier å ha såkalte vårsalg på spill, selv om de teknisk sett ikke har noe lager å tømme. PlayStation Store er intet unntak og frem til og med den 15. april er det nå salg med opp til 60% på mange titler - selv nye.

Bland de finner vi Death Stranding, Star Wars Jedi: Fallen Order, Red Dead Redemption 2, Dragon Ball Z: Kakarot, Mortal Kombat 11, NBA 2K20, Resident Evil 2, The Outer Worlds, Devil May Cry 5 og Control. Surf over til denne lenken for å kjøpe litt billigere underholdning som kan lette på stemninga i coronaisoleringen.