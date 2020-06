Vårt førsteinntrykk av EAs Rocket Arena

Du ser på Annonser

Rocket Arena startet kanskje hos Nexxon, og ble faktisk avslørt for lang tid siden, men nå har Final Strike Games' spill funnet et nytt hjem hos EA, og dette eksplosive 3v3-multiplayer-skytespillet skal ankomme i sommer, og byr på et eksplosivt arsenal av våpen til både å angripe andre og beskytte dine kamerater med. Studioet, som nå har jobbet lenge på dette prosjektet, har tidligere utviklet multiplayer-deler til blant Call of Duty-, Halo-, og Doom-seriene, og vjeg fikk nylig muligheten til å prøve hele tre timer av det kommende spillet. Faktisk ble jeg ganske positivt overrasket over hva det her har blitt til.

Den actionfølelsen man får allerede i første minutt i Rocket Arena er ulik noe annet konkurranseorientert skytespill jeg har opplevd, for det å dø etter å ha mistet et visst antall helsepoeng er slett ikke en del av regnestykket. I stedet er målet å slå andre spillere ut av arenaen. Denne funksjonen fungerer litt som i Super Smash Bros., da hver spiller har en skademåler, og jo høyere skade, desto lettere blir det å slå andre spillere ut av arenaen. Ulik Super Smash Bros. dog, så regenererer denne måleren seg over tid, så det kan være smart å trekke seg litt tilbake noen ganger og vente til den får gjort det.

Såvel som et standard rakettangrep, så kan spillere også unngå angrep via et timet trykk på en knapp, i tillegg til to karakterspesifikke evner, som begge har cooldowns etter bruk. Hvis du timer og tilrettelegger det hele kan du faktisk avfyre våpenet ditt ned i bakken, og dermed kaste deg selv opp i luften. Dette kan så kjedes sammen så du både kommer deg framover og opp, og denne evnen kan du eksempelvis bruke til å komme deg raskt ut av kamp hvis ting blir for hektisk. Det ser spektakulært ut og tillater potensielt ganske dype strategier.

Alle arenaene jeg fikk prøve ut hadde en tegneserieaktig sjarm, og jeg var generelt ganske imponert over selve variasjonen fra bane til bane, og prøvde ikke engang alle. Jeg kjempet på tvers av jungler, ørkener og snødekte fjell, og det skjedde kun få ganger at den samme banen dukket opp to ganger på rad. Ikke bare det, det er også et solid utvalg av karakterer, og hver av dem ser ut til å ha en ganske spesifikk personlighet, og den personligheten kan også merkes i våpenet den pågjeldende karakteren bruker. En tidlig favoritt må sies å være Blastbeard, en overvektig rødhåret pirat som avfyrer eksplosive kanonkuler mot sine fiender.

Som en del av den digitale begivenheten jeg deltok i, så kunne jeg spille igjennom tre av de modusene som blir en del av spillet, og de heter Rocketball, Knockout og Treasure Hunt. Knockout fungerer som en typisk omgang Team Deathmatch, da det første laget som når 20 knockouts vinner. Rocket Ball er, som navnet indikerer, tydelig inspirert av et visst annet populært multiplayer-spill, for her skal spillerne kjempe om å få en stor kule inn i motstandernes nett. Selv om spillet åpenbart tar kraftig inspirasjon fra et annet sted, så nøt jeg virkelig denne delen av spillet, da laget ble oppfordret til å spille mer kooperativt.

Men det endte med å være Treasure Hunter som ble min favoritt i løpet av min tid med spillet, da de tre spillerne på hvert lag her skal prøve å få tak i 200 gullmynter først. Selve spillet her er inndelt i to runder, hvor den første heter "Treasure Chest Round", og her blir spesifikke spillere belønnet for å holde fast i en skattekiste så lenge som mulig, så dette blir et intenst "katten etter musen"-opplegg. Den andre runden er "Coin"-runden, og her spres det dusinvis av mynter ut i hele banen, og herfra er det en kamp mot tiden, og hverandre, om å samle flest mynter til laget sitt. Det hele føles intenst, unikt og fremfor alt fjollete - på en god måte.

Disse tre modusene er ikke det eneste spillet vil by på når det endelig lanseres, for utviklerne avslørte også at to andre moduser også blir en del av den totale pakken, nemlig Robot Attack og Megarocket. Jeg fikk dessverre ikke muligheten til å prøve disse, men det ble forklart at Robot Attack faktisk er spillets PvE-del, hvor spillere skal samarbeide om å nøytralisere bølger av aggressive roboter. Dessuten slo de fast at det kommer til å være crossplay her.

Det er mange gode spill i multiplayer-skytespillsjangeren som kjemper om spillernes oppmerksomhet, men jeg har en følelse av at Rocket Arena har en god sjanse med sin barnslige visuelle stil, og sitt fokus på underholdning fremfor alt annet.

Vi må dog vente litt før vi får muligheten til å anmelde dette, men det er ikke så lenge til, for Rocket Arena ankommer til PC, PS4 og Xbox One den 14. juli.