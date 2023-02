Vårt førsteinntrykk av PlayStation VR2

HQ

Som en spillplattform har VR ennå ikke hatt sitt store gjennombrudd. Ja, Quest 2 har solgt bedre enn noen hadde forventet, men sammenlignet med konsollsalget er det en lang vei å gå, og de andre hodesettene på markedet ligger langt bak Metas når det gjelder rå tall. Det gjelder også det originale PlayStation VR, selv om det var det første som beviste at det var mulig å selge millioner av VR-hodetelefoner. Syv år og mange verdifulle erfaringer senere er Sony nå klar til å lansere neste generasjon av et VR-headset. Kan PlayStation VR2 (PS VR2) ta VR til neste nivå og skille seg ut i et overfylt marked? PlayStation inviterte oss nylig til å tilbringe en time med PS VR2 for å se selv. Her er fem ting som skilte seg ut.

Det er veldig behagelig

De fleste Quest-veteraner vil nok være enige med meg når jeg sier at komfort ikke er en faktor å overse når det gjelder de fortsatt relativt klumpete hodesettene. Nakken min har ofte forbannet det dårlig proporsjonerte hodesettdesignet fra Meta. Derfor er jeg glad for å rapportere at PS VR2 føles veldig behagelig. Som forgjengeren kan det justeres foran og bak. Det er mykt og har fine, runde kurver, og det føles lettere enn forgjengeren. Komfort er kanskje ikke helt øverst på ønskelisten for de fleste spillere, men det er likevel deilig at Sony ser ut til å ha designet et komfortabelt headset.

De imponerende spesifikasjonene kan sees og føles

Med sin OLED-skjerm, 2000 x 2040 oppløsning per øye og 110 graders synsfelt har PS VR2 imponerende spesifikasjoner, og som du kan lese i min forhåndsvisning av Horizon Call of the Mountain er de, i kombinasjon med kraften til PS5, i stand til å produsere opplevelser som langt overgår de første PSVR-spillene fra et visuelt synspunkt. Den skarpe bildekvaliteten som fjerner den beryktede skjermdøreffekten er spesielt en veldig velkommen oppgradering, og med sine interne kameraer er sporingen også kraftig forbedret. Bare det faktum at du nå kan snu 360 grader uten at sporingen går i høyspenn er fantastisk.

Kontrollerene er velkjente og fungerer veldig bra

Dødsfallet til Move-kontrolleren er noe av det beste med den nye maskinvaren. De vanskelige pinnene er erstattet av et par Oculus Touch-inspirerte kontrollere som føles veldig naturlige å holde. Det er endelig to analoge spaker, og plasseringen av knappene føles helt riktig. Og selvfølgelig kommer de med haptisk tilbakemelding og adaptive skulderknapper (mer om det om litt). Hvis du, som meg, har brukt mye tid med Touch-kontrollerne, føles det som en liten oppgradering, men hvis referansepunktet ditt er den originale PSVR kan du forvente en seriøs godbit.

Funksjonene introdusert av DualSense er spennende i VR

Når vi snakker om haptisk tilbakemelding er kontrollerne ikke det eneste som bruker dette. Selve headsettet kommer også med den funksjonen. Ikke bekymre deg, et slag fra en Watchers hale vil ikke slå deg ut siden Sony er mindre radikale enn Palmer Lucky i designmessig forstand, men å føle vinden i luften etter et nært møte med en Stormbird eller vibrasjonene gjennom hendene og hodet når en Tallneck passerer i nærheten forbedrer innlevelsen sterkt, og jeg tror faktisk at haptisk tilbakemelding og adaptive skulderknapper har et større potensial i VR enn det gjør i tradisjonell spilling. Jeg for en er glade for å ha mitt eget Jurassic Park-øyeblikk første gang en Thunderjaw nærmer seg. Som alltid risikerer disse funksjonene å bli mindre merkbare etter hvert som tiden går eller til og med bli neglisjert av utviklere, men akkurat nå er jeg nysgjerrig på å se hvordan de kommende spillene implementerer funksjonene.

Ledningen er egentlig ikke et problem

Da PS VR2 ble annonsert var den største kritikken den ene ledningen som kobler det til PS5. Personlig bekymret det meg ikke for mye, og i løpet av min tid med headsettet var den passende lange kabelen ikke et problem. Hadde det vært enda hyggeligere om PS VR2 hadde vært trådløs? Sannsynligvis, men det er en avveining jeg kan forstå om det betyr høyere oppløsning og lavere lastetid. Selv om jeg er typen som liker kablede øretelefoner, så ta det slik du vil.

Som nevnt i innledningen er alt dette basert på bare en time med headsettet, men ting ser bra ut, og jeg gleder meg til å gå mer i dybden med Sonys nye tilbehør når det lanseres 22. februar