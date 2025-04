Vatikanet fastsetter 7. mai for pavelig konklave

HQ

Siste nytt om Vatikanstaten . Vatikanets kardinalkollegium har offisielt satt 7. mai som startdato for konklavet som skal velge den neste paven, og har valgt å utsette avstemningen med to dager for å gi tid til uformelle møter og konsensusbygging.

Etter pave Frans' begravelse samlet over hundre kardinaler seg i Vatikanet for å utveksle synspunkter, bygge relasjoner og navigere i den interne dynamikken før den høytidelige prosessen begynner inne i Det sixtinske kapell.

Med ulike fraksjoner som både uttrykker støtte til Frans' ettermæle og en tilbakevending til mer tradisjonelle standpunkter, er samhold fortsatt et sentralt tema. Diskusjonene så langt har understreket utfordringen med å balansere pastoral utadrettet virksomhet med doktrinær klarhet.