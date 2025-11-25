Vatikanet i nytt dekret: Én ektefelle er nok for katolikker

HQ

Vatikanet har bekreftet at katolikker bør gifte seg med bare én ektefelle for livet, og understreker eksklusiviteten og den livslange forpliktelsen i det tradisjonelle ekteskapet.

I et nytt dekret godkjent av pave Leo (via Reuters) kritiserer Kirken polygami, særlig i Afrika, og fraråder flere seksuelle eller romantiske forhold.

Dokumentet understreker at et autentisk ekteskap "krever et så intimt og totaliserende forhold at det ikke kan deles med andre" og at ekteskapet mellom to personer krever eksklusivitet.

Dekretet, som ikke tar for seg likekjønnede forhold eller skilsmisse, fremhever "rikdommen og fruktbarheten" i livslange, monogame forhold.

Diskusjoner rundt polygami og polyamori hadde blitt debattert på Vatikanets toppmøter i 2023 og 2024, hvor kirkeledere understreket at intensitet i parforhold ikke kan finnes gjennom flere partnere.

Selv om kirken opprettholder sitt livslange syn på ekteskapet, tillater den fortsatt annullering i tilfeller der ekteskapet ikke ble inngått på riktig måte, og forsikrer om at partnere ikke er forpliktet til å forbli i voldelige forhold.