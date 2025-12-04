Vatikanets kommisjon avviser forslag om å tillate kvinner som katolske diakoner

HQ

En Vatikan-kommisjon har formelt avvist forslaget om å tillate kvinner å tjene som katolske diakoner, og har dermed beholdt Kirkens presteskap forbeholdt menn til tross for nesten et tiår med debatt. Rapporten, som ble overlevert pave Leo og offentliggjort på torsdag, sier at panelets historiske og teologiske gjennomgang utelukket muligheten "på nåværende tidspunkt", selv om den oppfordret til videre studier.

Nesten et tiår med debatt

Kommisjonen, som besto av mannlige og kvinnelige lærde og ble ledet av høytstående medlemmer av Vatikanets doktrinære kontor, stemte 7-1 mot endringen. Konklusjonen markerer det første offentlige resultatet av de to hemmeligholdte studiegruppene som ble satt i gang under pave Frans, som åpnet diskusjonen i 2016 etter en forespørsel fra globale ordener av katolske søstre.

Diakoner kan døpe, være vitner i ekteskap, forrette i begravelser og, i noen regioner, lede menigheter når ingen prest er tilgjengelig. De kan ikke feire messe. Rollen, som en gang bare ble sett på som en vei til prestetjeneste, ble en permanent tjeneste for gifte menn etter Vatikanets reformer på 1960-tallet.

Kommisjonen stemte også 9-1 tidligere i år for å utvide kvinners adgang til prestetjeneste på andre måter, og overlot til lokale kirkeledere å avgjøre hva det kunne bety i praksis. Pave Leo har ennå ikke kommentert funnene.