VCT Game Changers Americas, 2. etappe: Finalen i sluttspillet står klar, der Shopify Rebellion Gold og FlyQuest Red skal møtes

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Det er avgjørende tid for de regionale turneringene i den konkurransepregede kvinneverdenen av « Valorant, ettersom de respektive Game Changers-turneringene rundt om i verden nå er inne i sluttfasen. EMEA-turneringen er allerede avsluttet, og alle øyne er nå rettet mot en håndfull andre, nemlig Amerika, Stillehavsregionen og Brasil.

Når det gjelder den førstnevnte regionen, er det meste av fase 2 allerede avklart, da det kun gjenstår å spille Grand Final. Denne kampen er planlagt til 17. september kl. 22:00 BST/23:00 CEST, og her møter Shopify Rebellion Gold FlyQuest Red i en kamp om alt eller ingenting.

Vinneren sikrer seg en plass i det avgjørende internasjonale mesterskapet som starter i slutten av oktober, mens taperen må delta i den regionale «Last Chance Qualifier» i håp om å nå hovedturneringen. Det sier seg selv at det står mye på spill for disse to lagene i uken som kommer.