VCT Game Changers Brasil – Sluttrunden: Her er de to siste kampene, der en plass i mesterskapet står på spill

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I den kommende avgjørende internasjonale turneringen for « Valorant Champions Tour Game Changers-divisjonen tildeles de fleste regioner kun én plass til sin nyeste mester. EMEA-divisjonen, som ofte regnes som den mest konkurransedyktige innen kvinne- Valorant, får tre plasser, men for eksempel i Brasil-divisjonen deles det kun ut én mesterskapsplass.

Med mesterskapet som starter i slutten av oktober, har vi allerede en veldig god anelse om hvilket brasiliansk lag som vil sikre seg regionens plass. For øyeblikket er de fleste av sluttspillets kamper avsluttet, med bare to kamper igjen å spille og kun tre lag som fortsatt er med i kampen om plassene.

Disse to kampene skal spilles i dag og i morgen, så for å se hva du kan forvente, sjekk kampoppsettet nedenfor. En ekstra opplysning er at vinneren av Grand Final sikrer seg Brasils plass i Championship.

Finalen i nedre del av tabellen (10. september):



MIBR GC mot Evil Geniuses GC kl. 21:00 BST/22:00 CEST



Grand Final (11. september):