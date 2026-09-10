VCT Game Changers Pacific 2026: Sluttspilltreet er fastlagt, med to plasser i mesterskapet på spill

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Det er snart tid for at Pacific-regionen i Game Changers-divisjonen i Valorant Champions Tour for kvinner skal avsluttes, da det etter en hektisk sesong gjenstår omtrent en uke med regionale kamper.

Sluttspilltreet er fastsatt, og vi kjenner nå de fire første kampene og hvordan de åtte lagene er plassert i dobbel eliminering-treet, der de to gjenværende lagene som når finalen sikrer seg regionens to plasser i mesterskapet – det avgjørende internasjonale mesterskapet som finner sted fra slutten av oktober.

Med dette i bakhodet, og med sluttspillet som starter 14. september og avsluttes 20. september, kan du se de første kampene i turneringen nedenfor.

Kvartfinaler i øvre del av tabellen (14. september):