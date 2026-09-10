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Valorant
VCT Game Changers Pacific 2026: Sluttspilltreet er fastlagt, med to plasser i mesterskapet på spill
Kampene starter tidlig neste uke og avsluttes ved slutten av neste uke.
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Det er snart tid for at Pacific-regionen i Game Changers-divisjonen i Valorant Champions Tour for kvinner skal avsluttes, da det etter en hektisk sesong gjenstår omtrent en uke med regionale kamper.
Sluttspilltreet er fastsatt, og vi kjenner nå de fire første kampene og hvordan de åtte lagene er plassert i dobbel eliminering-treet, der de to gjenværende lagene som når finalen sikrer seg regionens to plasser i mesterskapet – det avgjørende internasjonale mesterskapet som finner sted fra slutten av oktober.
Med dette i bakhodet, og med sluttspillet som starter 14. september og avsluttes 20. september, kan du se de første kampene i turneringen nedenfor.
Kvartfinaler i øvre del av tabellen (14. september):
- Gen.G GC mot Rising Esports GC
- Fennel Female mot Wiwiwi
- Falcons Vega mot Swaglord9000
- Full Sense Sisu mot Sasanqua