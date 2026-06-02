VCT Masters London 2026: Her er de 12 bekreftede lagene og kampene på åpningsdagen

HQ

Nå som de forskjellige regionale turneringene er avsluttet, rettes alle øyne mot Valorant Champions Tour Masters London-arrangementet, som vil gå mellom 6. og 21. juni og se 12 av de beste lagene fra hele verden delta og jakte på en del av en premiepott på 1 million dollar.

Med handlingen som starter denne helgen, er du kanskje nysgjerrig på de bekreftede 12 lagene og likeledes hvordan de har blitt seedet. I så fall er det verdt å vite at for å vinne sine respektive regionale arrangementer, har fire av disse lagene slått direkte billetter til Masters Londons sluttspilldel (disse lagene er G2 Esports, EDward Gaming, Team Heretics, og Paper Rex), mens de andre åtte har blitt seedet i en sveitsisk fase brakett.

I den sveitsiske delen av turneringen skal hvert lag spille tre kamper, og hvis et lag vinner to kamper, er det offisielt kvalifisert for sluttspillet. To tap vil føre til eliminering, og det er ikke rom for noe videre, ettersom et lag vil avslutte denne fasen med enten to seire eller tap til navnet sitt.

Det sveitsiske formatet betyr at seeding vil endre seg dag for dag og runde for runde, så vi kjenner foreløpig bare åpningskampene. Når det gjelder hva disse er, kan du se kampene og når de skal spilles nedenfor.

VCT Masters London sveitsiske etappe Runde 1-kamper



XLG Esports vs. NRG kl. 15:00 BST / 16:00 CEST 6. juni



Team Vitality vs. Dragon Ranger Gaming kl. 18:00 BST / 19:00 CEST 6. juni



Full Sense vs. FUT Esports kl 15:00 BST / 16:00 CEST 7. juni



Leviatan vs. Global Esports kl 18:00 BST / 19:00 CEST 7. juni



Hvem tror du vil kvalifisere seg ut av den sveitsiske fasen?