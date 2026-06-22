VCT Masters London 2026: Leviathan ble kåret til mester etter å ha slått Paper Rex

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Det var ganske mange store e-sportturneringer som ble avsluttet i løpet av forrige helg, og et eksempel på dette er « Valorant » Champions Tour London Masters-arrangementet. Dette samlet 12 av de beste « Valorant »-lagene fra hele verden til et stort arrangement der 1 million dollar sto på spill (og Big John, «Boshfather», var bartender...).

Nå som turneringen er over, har vi en vinner å rapportere om, og det er faktisk et ganske overraskende navn. Det søramerikanske laget « Leviatan » kom på topp i turneringen etter å ha slått « Paper Rex » i finalen i en jevn kamp som endte 3–2. Dette resultatet betyr at « Leviatan » drar hjem med 350 000 dollar i premiepenger, men også med et mål på ryggen når vi går inn i den regionale fasen av Stage 2 og deretter den store Champions-turneringen etterpå.

Dette resultatet var også svært viktig for Leviatan, da det er organisasjonens største seier i Valorant til dags dato. Tidligere har de riktignok klart å vinne VCT 2024: Americas Stage 2, men utover det har de aldri vunnet et turnering i toppdivisjonen innen esports (ikke engang Americas Stage 1 for 2026).

Med dette i bakhodet, kan Leviatan få en god serie og begynne å oppnå flere store resultater?