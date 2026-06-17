VCT Masters London: Fire lag er fortsatt med i kampen, og det gjenstår fire kamper

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Det er bare noen få dager igjen til Valorant Champions Tour Masters London-turneringen avsluttes, da den store finalen offisielt finner sted denne søndagen (21. juni). Med dette i bakhodet er det nå bare fire lag igjen i kampen om tittelen, med fire kamper igjen å spille.

Dette kommer i kjølvannet av gårsdagens kamper, der ytterligere to lag ble slått ut av turneringen for godt. For det første beseiret Team Vitality FUT Esports med 2–0, mens Leviatan knuste XLG Esports på samme måte med 2–0. Dette betyr at vi nå kjenner oppsettet for neste utslagsrunde, men også oppsettet for finalen i den øvre

delen av turneringstreet

, der den første plassen i storfinalen står på spill. Du kan se alle de fire gjenværende kampene nedenfor.

VCT Masters London – Finalen i den øvre delen av turneringstreet (19. juni)



EDward Gaming mot Paper Rex kl. 14:00 BST/15:00 CEST



VCT Masters London, semifinale i nedre del av turneringen (19. juni)



Team Vitality mot Leviatan kl. 17:00 BST/18:00 CEST



VCT Masters London-finale i nedre del (20. juni)



Taperen av finalen i den øvre delen mot vinneren av semifinalen i den nedre delen kl. 14:00 BST/15:00 CEST



VCT Masters London-finale (21. juni



Vinneren av finalen i den øvre delen mot vinneren av finalen i den nedre delen kl. 14:00 BST/15:00 CEST



Hvem tror du vil gå hele veien fra dette punktet?