VCT Masters Santiago: Nongshim RedForce går til topps i finalen i hele Stillehavsregionen

Nongshim RedForce har konkurrert i konkurransedyktige Valorant i noen tid, men organisasjonen har aldri virkelig klart å gjøre en stor innvirkning i esport, spesielt i de største turneringene rundt om i verden. Dette har nå endret seg.

På Valorant Champions Tour Santiago Masters-arrangementet i Chile klarte NS RedForce å trosse oddsen, gå avstanden og løfte trofeet ved å beseire andre utfordrere i Stillehavsregionen Paper Rex på en veldig overbevisende 3-0 måte.

Faktisk har NS RedForce vært ganske mye ukuelig i turneringen, ettersom laget bare droppet ett kart av 10 i løpet av hele Playoffs-delen av arrangementet, noe som gjør denne seieren veldig fortjent.

Dette resultatet setter opp NS RedForce som en å se på vei inn i neste fase av VCT-sesongen, som for Stillehavsregionen vil inkludere Stage 1 som starter 3. april.

