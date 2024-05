Vecna fra Dungeons & Dragons kommer til Dead by Daylight

HQ

Som vanlig er det tre måneder mellom nye kapitler på Dead by Daylight. I februar ble All Things Wicked utgitt, og introduserte den nye morderen The Unknown og overlevende Sable Ward, og nå er det på tide med et nytt kapittel. Denne gangen handler det om Dungeons & Dragons, og nå har lekkasjer bekreftet at det er Vecna vi ser i rollen som den nye morderen.

I tillegg vil den nye oppdateringen som slippes i forbindelse med kapittelet introdusere en helt ny spillmodus som fansen har skreket etter i år. For det er på tide at to mordere slår seg sammen for å drepe overlevende (som i denne spillmodusen består av åtte). Gitt at vi nærmer oss mai, kan vi forvente å høre mye mer om dette i nær fremtid. Foreløpig kan vi unne deg bildene av Vecna og de to overlevende.