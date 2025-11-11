Vectrex minikonsoll allerede finansiert på Kickstarter

HQ

Hva som regnes som retro varierer fra person til person, litt avhengig av alder og når man begynte å spille. Men for mange blir Master System- og NES-generasjonen sett på som et slags startpunkt. I virkeligheten er imidlertid begge disse konsollene en del av det som vanligvis klassifiseres som den tredje generasjonen. Det var to konsollgenerasjoner før det, og i den andre finner vi Vectrex fra 1982.

Den hadde en innebygd vektordisplay som gjorde det mulig å spille uten TV. Til hvert spill fulgte det med en gjennomsiktig plastplate som ble lagt over skjermen og bidro til innlevelsen på ulike måter. Til tross for at den var relativt høyteknologisk og hadde flere gode spill, ble den en kommersiell flopp.

Men... i dag er den selvfølgelig et unikt stykke spillhistorie, og snart er det faktisk på tide med et comeback. Akkurat nå pågår det en Kickstarter-kampanje for Vectrex Mini, som allerede har samlet inn omtrent syv ganger så mye penger som det som trengs for å realisere prosjektet.

Enheten leveres med en kontroller og tolv innebygde spill, i tillegg til de vanlige moderne funksjonene som Bluetooth, HDMI og et SD-kortspor (for dine egne spill). Skaperne har til og med tatt hensyn til at minikonsoller har en tendens til å bli støvsamlere, og har derfor lagt til funksjoner som gjør at Vectrex Mini kan fungere som en stilig bordklokke med funksjoner som værmelding, alarm og lignende. På denne måten kan den brukes selv når du ikke spiller, og fungere som en påminnelse om en svunnen tid.

Det finnes også tilbehør og noen skikkelig kule T-skjorter for de som vil gå all-in på Vectrex Mini. Hvis dette høres ut som noe for deg, kan du gå til denne lenken og sikre deg et eksemplar av det som nesten garantert kommer til å bli et ettertraktet samlerobjekt.

Ta en titt på traileren nedenfor for å se litt herlig retro fra en svunnen tid som var med på å forme dagens spillverden.