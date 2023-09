Ved å opprette portaler i Nightingale kan spillerne "gå hele veien fra rike til rike"

HQ

Vi hadde forventet å spille Nightingale i Early Access nå, men spillets mange sammenkoblede systemer trengte bedre tilpasning og introduksjon. Det ble klart for oss da vi var vitne til en live-demo av flerspillerdelen på Gamescom, og deretter fikk vi vite mye mer om det svært spesielle prosjektet sammen med Inflexion Games' administrerende direktør, Aaryn Flynn. Her er noen utdrag om ulike temaer etter hele intervjuet:

Om Nightingales spektakulære bosser

"Det er noen få bosser der inne for tidlig tilgang. Så du kommer til å finne dem. Vi har vist deg Ishmael før i trailerne våre, og så er det Sun Giant her, og det er en til som vi ikke har avslørt ennå. Men de er definitivt der ute, og det kommer nok til å ta mange timer og mye tid å komme dit og finne dem, og til og med å slå dem etterpå. Men jeg tror de kommer til å representere virkelig, virkelig ambisiøse mål for spillerne våre. Noe som kommer til å kreve mye håndverk og bygging for å komme opp på et nivå der du kan ta det med selvtillit, og sannsynligvis også i samarbeid. De er balansert for å være noe man kan samarbeide om. Jeg er sikker på at det finnes spillere som kommer til å gjøre det alene... men for vanlige spillere som meg kommer jeg til å ringe vennene mine!"

Om det parametriske crafting-systemet

"Nightingale har det vi kaller et parametrisk crafting-system. Du får altså ikke en oppskrift på en kobberøks, en jernøks og en tinnøks. Du får en oppskrift på en øks med en viss styrke, og så kan du bestemme deg for å legge i ett av disse metallene og se hvordan egenskapene til øksen endrer seg. Det fine med det, og fordelen for spillerne, tror jeg, er at de kan tenke seg frem til hva som er best for dem. De lærer om de ulike kombinasjonene, og til slutt kan de lage det utstyret som er best for dem. Men etter hvert som du kommer lenger og lenger inn i spillet, blir kombinasjonsmulighetene flere og flere. Det blir flere og flere måter å optimalisere på, flere og flere ting du kan gjøre. Det vil justere og mini-maksimere byggene dine hvis du vil, og det tror jeg kommer til å være en del av den langsiktige historien om spillet, og den andre tingen er å bygge".

Om portaler mellom riker skapt av spillere

"Byggesystemet er veldig robust, og det blir mer robust for hver måned, og hver gang vi gjør en spilltest, legger vi til mer funksjonalitet og fikser noen feil, men det med portaler er veldig interessant. Ideen om at spillerne kan lage sine egne portaler, bygge dem og få dem til å gå til helt bestemte steder, åpner for mange muligheter. En av ideene som teamet hadde for mange, mange år siden, var å skape det vi kalte The Silk Road på tvers av rikene. Ved å beholde disse rikene, ved å utforske dem og plassere egne portaler, kunne du i teorien løpe fra ett rike gjennom portalen, til neste rike gjennom neste portal og hele veien, kanskje til slutt til din venns rike, og så tilbake igjen. Tanken om at disse portalene opprettholder kontinuerlige forbindelser mellom mitt rike, ditt rike og andres riker, ble veldig stemningsfull for oss, og det var spennende å tenke på hva spillersamfunn kan gjøre ved å være vertskap for disse rikene og ha portaler som alltid er på, slik at man alltid er forbundet. Jeg tror det virkelig utvider fellesskapspotensialet i spillet på den måten."

Nightingale "er så godt som ferdig med innholdet", og Inflexion-teamet jobber nå med å balansere spillets ulike sandkassesystemer slik at den tidlige tilgangen skal være klar i februar 2024.

Spill av hele videoen for å høre mer om Realm Cards og prosedyregenerering, miljøer og bygging, fortelling i et overlevelsesspill via Thriving, den viktorianske settingen og selvfølgelig bruk av paraplyer.