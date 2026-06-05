Veien til verdensmesterskapet har begynt i Yu-Gi-Oh! Master Duel

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Konkurransedyktige Yu-Gi-Oh! duellspillere sorterer sine kortstokker og klargjør kortene sine før verdensmesterskapet i august. Yu-Gi-Oh! Duel Links har allerede startet sitt in-game-arrangement, som lar spillerne konkurrere om en plass i Worlds, og nå er det Master Duels tur.

Som beskrevet i en pressemelding, lar Yu-Gi-Oh! Master Duels WCS-kvalifiseringer deg ikke bare bevise at du er den beste duellanten rundt, men hvis du lykkes med et par andre duellanter, kan du få en plass for deg selv og to lagkamerater på arrangementet. WCS-kvalifiseringskampene foregår i et to-trinns arrangement, som begynner med 1. trinn som finner sted mellom 10. og 22. juni.

De regionale kvalifiseringskampene vil deretter ta de beste fra 1. etappe og sette dem på prøve fra 19. til 22. juni. Konkurransen kommer til å bli knallhard, for det er bare de beste som kan gjøre seg fortjent til å konkurrere i Tokyo.

Hvis du bare elsker å duellere og ikke bryr deg om å delta i konkurranser, er det fortsatt mye du kan glede deg over i Master Duel Road to Worlds-arrangementet. Spillere vil få minnebelønninger for å logge inn, inkludert edelstener, et ultrasjeldent kort og mer. Få mer informasjon om hele kampanjen her.