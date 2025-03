Vekk din Bankai fra i dag med Bleach: Rebirth of Souls

HQ

Bandai Namco har kunngjort utgivelsen av det nye spillet i Bleach-serien, Rebirth of Souls. Dette er et actionspill der spillerne vil gjenoppleve ikoniske kamper fra anime og oppleve en original historie skapt av Tite Kubo. Utgivelsen er tilgjengelig nå i Standard, Digital Deluxe og Digital Ultimate Editions for PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X/S Series og PC. Du kan besøke den offisielle nettsiden her.

Du kan også se lanseringstraileren til Bleach Rebirth of Souls nederst i denne artikkelen.

Spillerne vil kunne delta i kamper der de kontrollerer favorittfigurene sine fra serien, mens de gjenopplever den originale Bleach-historien og dykker ned i anime-universet i en rekke ulike spillmoduser. Fra Story Mode, som følger Ichigo Kurosakis eventyr fra en simpel high school-elev til toppen av Soul Society i Bleach-verdenen, og gjenopplever hans mest spennende kamper, til Free Play og Versus Mode: med flerspillerkamper på nettet, lokalt med venner eller mot CPU-en offline. I tillegg er det en annen modus som heter Secret Stories Mode: med aldri før sett innhold om karakterene i serien, og avslører viktige øyeblikk som formet deres personligheter.

Med over 30 spillbare figurer byr spillet på kamp i anime-stil. Kampsystemet tar sikte på å gjenskape kampene vi kjenner, med mekanikk designet for hver karakter, med deres unike evner. Spillerne vil kunne utføre spesialbevegelser, ødeleggende kombinasjoner og bruke Fighting Spirit til å vekke kraften i sverdet sitt og slippe løs Bankai.

Er du klar til å redde Soul Society?