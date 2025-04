Vekst i stedet for nedskjæringer når Japans spillbransje går mot strømmen

HQ

Det er ingen hemmelighet at spillindustrien har opplevd oppsigelser, oppsigelser og atter oppsigelser de siste to årene - noe som har resultert i at fenomenet til og med har fått sin egen Wiki-side.

Rundt 10 000 mennesker mistet jobben i 2023 og 15 000 i 2024, og i løpet av bare tre måneder i år har nesten 2 000 ansatte fått sparken. Men ikke alle spillbransjer er i krise. Som Automaton nå kan rapportere, går japanske spillselskaper strålende, og ifølge analytiker Dr. Serkan Toto på Kantan Games har fem giganter - Bandai Namco, Capcom, Konami, Nintendo, og Sony - slått børsrekorder.

Capcom Det rapporteres at Konami har hatt 13 år med vekst, mens nettopp har gjort comeback i spillverdenen og hatt suksess med Silent Hill 2 Remake (og har mer Silent Hill rundt hjørnet og det etterlengtede Metal Gear Solid Δ: Snake Eater). Nintendo og Sony har gjort det bra med sine respektive konsoller, mens Bandai Namco rapporteres å ha rekordhøye inntekter i 2025 etter et tøft 2024.

Dette, kombinert med strenge regler for oppsigelser (selv om Bandai Namco har blitt beskyldt for å misbruke systemet og er et unntak), har ført til at japanske spillselskaper vokser og ansetter flere folk i stedet for å si opp ansatte. Og det er i hvert fall ikke mye som ser ut til å endre denne trenden for øyeblikket, for den japanske spillindustrien har sannsynligvis ikke vært sterkere enn dette siden PlayStation dominerte på midten av 90-tallet.