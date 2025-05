Veldedige LHBTQ+-organisasjoner oppfordrer til handling etter høyesterettsdommen om transpersoners rettigheter i Storbritannia

HQ

Siste nytt om Storbritannia . 14 veldedige LHBTQ+-organisasjoner, deriblant Stonewall og TransActual, har henvendt seg til Keir Starmer i et åpent brev der de uttrykker bekymring over den britiske høyesterettens nylige dom om biologisk kjønn.

Dommen, som definerer "kvinne" og "kjønn" som utelukkende å referere til biologisk kjønn, har ført til bekymring over dens innvirkning på transpersoners rettigheter. Veldedige organisasjoner hevder at avgjørelsen undergraver likestillingsloven fra 2010 og skaper et juridisk rammeverk som ikke beskytter transpersoner.