Velkommen til Gamereactor Cars!

HQ

Alle svenske lesere vet selvfølgelig hvem jeg er, og det er ikke nødvendig med en nærmere introduksjon, spesielt med tanke på at jeg har vært med fra starten og i år markerer mitt 24. år som sjefredaktør for Gamereactor Sverige. I tillegg til en brennende interesse for spill og en slavisk kjærlighet til både film og dingser, simracing og design - har jeg alltid vært fascinert av biler og racing helt siden barndommen. I tenårene gledet jeg meg til å ta førerkortet, og da det var ordnet, bodde jeg i min gamle skrot-Mercedes, tok meg ømt av rusthaugen og drømte om en dag å kunne kjøpe biler som virkelig lot meg få utløp for drømmen om å endre, tune og foredle. Og det er stort sett slik det har vært siden den gang. Jeg, Gran Turismo-nerden som jeg en gang var og kanskje fortsatt er (GT7 er tross alt et veldig bra spill), begynte tidlig å interessere meg for japanske biler, og har eid mange av dem opp gjennom årene. Civic Type-R, Evo IX, 350Z, WRX STi, i to forskjellige versjoner, Nissan GT-R i to forskjellige versjoner pluss en Focus RS og en Alfa Romeo GTAm.

I min personlige blogg har jeg skrevet like mye om biler som jeg har skrevet om spill, filmer, TV-serier, mat, design og musikk de siste 19 årene, og å fremheve bildelen og la den ta mer plass her på Gamereactor er selvfølgelig noe jeg brenner for, og her, i Gamereactor Cars, vil du først og fremst kunne lese notiser om daglige hendelser i sports-/prestasjonsbilverdenen og relativt lite om de kjedeligste av personbiler, spesielt elbilsegmentet, som kjeder meg hinsides all fornuft. Biler og racing for meg staves bensin, hestekrefter, lidenskap, følelse, buldring, støy og entusiasme, og det håper jeg å kunne formidle her, på daglig basis. Takk for at du stakk innom og god kjøring!

Noen av de prestasjonsbilene jeg har eid og elsket de siste 20 årene:

De to beste japanske bilene jeg har kjørt. Den ene perfekt for vinteren, den andre perfekt for banen som jeg tilbrakte mye tid på i den spesialbygde, 850 HK Nissan GT-R med Öhlins-chassi og Alcon racingbremser.