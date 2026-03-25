Velkommen tilbake til Galtvort: Her er den første teaseren til Harry Potter og de vises stein

Velkommen tilbake til Galtvort. Etter mange år med rykter og spekulasjoner, har HBO nå gitt oss den aller første teaseren for den første sesongen av Harry Potter, komplett med alle de nye ansiktene og en tilsynelatende litt mørkere tone. Ambisjonene er klare, og traileren leverer.

Teaseren gir oss glimt av Harrys liv - fra hans miserable tilværelse hos familien Dursley til hans introduksjon til trollmannsverdenen. I sentrum finner vi nykommeren Dominic McLaughlin i rollen som Harry, sammen med Arabella Stanton som Hermine og Alastair Stout som Ron. Kort sagt, den nye trioen som skal bære serien videre.

Teaseren er kort, men gir unektelig lyst på enda mer, og for alle fans av bøkene ser dette ut til å kunne bli akkurat det mange lenge har drømt om: den definitive versjonen av historien om "gutten som levde". Reisen som ligger foran oss er lang og magisk. Men det beste av alt er at serien har premiere allerede i desember.

Hva synes du om dette? Er du også spent?