Vend tilbake til Trines verden i september, i det sjette spillet kjent som Together in Time

Det har gått noen år siden Trine 5: A Clockwork Conspiracy gjorde sin ankomst på PC og konsoller, men allerede nå er folkene hos Frozenbyte klare til å ta oss med tilbake til det fantastiske og magiske riket i et helt nytt kapittel i den store sagaen.

Kjent som Trine 6: Together in time, ble spillet nettopp avduket på Day of the Devs-sendingen, hvor vi ble gjort kjent med hva det har til hensikt å tilby spillere, og også når spillet vil lanseres på PC og konsoller.

For Trine-fans som lurer på hvordan dette prosjektet vil utvide fortellingen, legger synopsis til: "I et fjernt hjørne av kongeriket havner to unge, driftige sjeler, Moira og Adrius, på dypt vann når et kupp går galt og ved et uhell knytter deres skjebne til skjebnen til rikets største helter. Sammen med Amadeus, Zoya og Pontius må de reise gjennom farefulle fantasilandskap og overvinne stadig større utfordringer for å gjenopprette en mektig magi som har gått galt, før en farlig trollmann nærmer seg for å ta tilbake det som er hans."

Trine 6 er designet for å kunne spilles enten alene eller i samarbeid med opptil fire spillere, og vil by på flere av seriens karakteristiske miljøgåter i kombinasjon med en ny, viktig mekanikk som kalles Time-Slow, og som gir spillerne mer kontroll når de trenger det som mest.

Vi kan også forvente oss dynamiske kamper, mange hemmeligheter å jakte på, fem unike helter å spille som og en rekke velkjente ansikter, det være seg trollmannen Amadeus, tyven Zoya, ridderen Pontius, akrobaten Moira og væpneren Adrius. Frozenbyte anser til og med spillet som det "perfekte stedet for nye spillere å hoppe inn i serien" samtidig som det også er tilfredsstillende og engasjerende for veteranfans.

Når det gjelder lanseringsdato og plattformer, vil Trine 6: Together in Time debuterer på PC (via Steam og Epic Games Store), PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 1 og 2 den 25. september. Du kan se kunngjøringstraileren for spillet nedenfor, sammen med massevis av bilder.