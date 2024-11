Det er langt mellom spillene til PlayStation VR2 - og det er det også mellom de gode spillene til plattformen. Så kommer Meatspace Interactive inn fra høyre med sitt første spill, VR-skytespillet Vendetta Forever, som viser at minimalistisk spilldesign ofte kan gi den mest tilfredsstillende opplevelsen - og at PSVR2 ikke er helt død ennå.

Vendetta Forever er best beskrevet som en krysning mellom Superhot og Pistol Whip - og ja, det høres ut som en innbydende kombinasjon. Det hele er veldig enkelt; du må skyte deg gjennom 60 forskjellige nivåer, med alt fra en pistol og kastestjerner til en pisk, en flaske eller en spisset blyant, og så må du drepe motstanderne dine på kortest mulig tid.

Nivåene kan ta mellom 20-90 sekunder hver, avhengig av hvor effektiv du er. Flere av dem har forskjellige mål, for eksempel å ta ned et VIP-mål, unngå gislene som fiendene bruker som levende skjold eller finne utgangen.

Flere av nivåene er ganske oppfinnsomme. For eksempel er det noen oppdrag på gamle piratskip der du bare kan bruke kniver og gamle ladevåpen, og på et annet nivå, som er helt svart, kan du bare se fiendene når de skyter eller beveger seg. Og så er det en bane der du hopper ut av et fly og tar ut fiender mens du faller gjennom luften, noe som rett og slett er utmerket - det er et virkelig godt utvalg av forskjellige nivåer med ulike utfordringer.

Dette er en annonse:

Det hele er bygget opp rundt den såkalte "Lo-Kill-Motion"-mekanikken, som fungerer slik at når du skyter en fiende, går spillet i sakte film, og du zoomer inn på fienden du treffer og griper våpenet hans i luften, beveger deg rundt fra fiende til fiende og får nye våpen etter hvert som du skyter rundt deg til høyre og venstre.

Det er imidlertid ikke alle nivåer som fungerer like bra. For eksempel er det et nivå der du duellerer mot en annen person ved enden av et langt middagsbord. Du har bare ett skudd, og det virker ganske tilfeldig om du treffer eller ikke. Det kan være litt frustrerende, men totalt sett er de 60 nivåene veldig bra.

Dette er en annonse:

Vendetta Forever er på alle måter et enkelt spill, og det viser at minimalistisk spilldesign mange ganger kan gi den mest tilfredsstillende opplevelsen. Det visuelle har samme enkle tilnærming som spillet, men det er veldig stilistisk og vakkert. Hvis du er dedikert, kan du fullføre spillet på 2-3 timer, men spillet oppfordrer deg til å spille gjennom nivåene flere ganger, både for å optimalisere tiden din for å plassere deg høyere og høyere på topplistene på nettet og for å finne de skjulte videobåndene som åpner opp for en lang rekke modifikatorer som oppfordrer deg til å spille nivåene på nytt med dem aktive.

Jeg hadde til å begynne med noen utfordringer med å forstå "Lo-Kill-Motion"-mekanikken, og dette ble dessverre forsterket av noen kalibreringsproblemer med VR2-hodesettet mitt, men da jeg først fikk satt det hele opp skikkelig og fikk "Lo-Kill-Motion"-mekanikken under huden, begynte det virkelig å klikke.

Vendetta Forever er et puslespill forkledd som et skytespill, og du vil få et kick ut av å snurre rundt deg selv for å rydde et rom for fiender mens du dukker for å unngå prosjektene deres. Det har den der "jeg-må-prøve-det-igjen"-følelsen, og det er definitivt et spill som er verdt å sjekke ut hvis du er ute etter et godt og tilgjengelig actionspill for å slå støvet av PSVR2-hodesettet. Spillet er også ute for Meta Quest 3.