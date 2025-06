Vending Dokan! Cozy Kiosk er et spill som handler om å drive din egen kiosk

Lediggangsspill blir stadig mer populære, og fungerer som en måte å bryte opp hverdagen på med måter å raskt hoppe inn i et spill og gjøre noe lett og morsomt. I løpet av Wholesome Games Direct -showet har vi nettopp fått vite at en annen tomgangsbesettelse nettopp har kommet på PC via Steam, og dette handler om å fylle nedetiden på jobben med en annen type arbeid.

HQ

Dette er kjent som Vending Dokan!: Cozy Kiosk, og regnes som et "sjarmerende lediggangssimuleringsspill for å skape og administrere ditt helt eget automatimperium." Vi blir fortalt at det byr på beroligende musikk og en avslappet stemning, og at uansett om du tar en mer praktisk eller passiv tilnærming, er det i utgangspunktet designet for å nytes i ditt eget tempo.

Du kan spille spillet i dag på PC, så husk å sjekke ut lanseringstraileren nedenfor for å se om dette spillet er noe for deg.