Venezuela ber flyselskapene betale drivstoff direkte til den amerikanske statskassen

Ifølge et offisielt brev fra den venezuelanske administrasjonen, som ElDiario har fått tilgang til, ber landet både rederier og flyselskaper om å betale for drivstoff kjøpt fra Caracas direkte til en bankkonto som tilhører det amerikanske statskassen. Skrivet, som er signert av hydrokarbondepartementet, gir ordre om at pengene skal overføres til en depotkonto.

Den nye ordningen kommer etter at "oljen har strømmet til USA" siden mars, og gir Washington direkte kontroll over Venezuelas drivstoffinntekter. I rapporten heter det at USA mottar, forvalter og administrerer penger som kommer fra det søramerikanske landets naturressurser, og USAs utenriksminister Marco Rubio bekrefter at Venezuela må be om godkjenning for hvordan midlene skal brukes.

Rapporten beskriver tiltaket som et alvorlig slag mot Venezuelas suverenitet, og siterer flere kilder som beskriver det som en direkte intervensjon, ettersom betalinger som eies av Venezuela i praksis vil forbli i USAs varetekt, og med Trumps presidentordre som beskytter kontoen mot krav fra kreditorer.