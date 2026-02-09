Venezuela løslater sentrale opposisjonsfigurer etter økende internasjonalt press

HQ

Venezuelas regjering har løslatt fremtredende opposisjonsfigurer, inkludert politikeren Juan Pablo Guanipa og den kjente advokaten Perkins Rocha, ifølge ferske uttalelser, noe som markerer nok en høyprofilert løslatelse midt i et vedvarende press fra USA om å løslate politiske fanger. Menneskerettighetsorganisasjonen Foro Penal opplyser at minst 30 politiske fanger ble løslatt bare på søndag, noe som bringer det totale antallet bekreftede løslatelser siden begynnelsen av januar opp i 383.

Begge mennene er nære allierte av opposisjonsleder Maria Corina Machado. Rocha, en advokat med tilknytning til Vente Venezuela-bevegelsen, hadde sittet fengslet siden august 2024 på grunn av terrorrelaterte anklager, mens Guanipa ble arrestert i mai i fjor etter å ha tilbrakt flere måneder i skjul. Deres familier og støttespillere har konsekvent avvist anklagene. Machado ønsket løslatelsene velkommen offentlig, samtidig som han gjentok kravet om løslatelse av alle de gjenværende politiske fangene.

Løslatelsene kommer samtidig som venezuelanske myndigheter fremmer et amnestiforslag som vil gi benådning til "hundrevis av mennesker som er fengslet av politiske grunner" og omgjøre det kontroversielle Helicoide-fengselet til et sivilt fengsel. Regjeringen hevder at de fengslede har begått kriminelle handlinger, men har ikke offentliggjort en fullstendig liste over fanger som er kvalifisert for løslatelse...